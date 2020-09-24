Marmaray’da aktarmaya devam

Böylece aktarma alır hale gelen Marmaray’a, bir toplu ulaşım aracının ardından binen tam biletli vatandaşlar 7.75 lira yerine 3.50 lira, öğrenciler ise 3.50 lira yerine 1.70 lira ödemeye başlamıştı.

MAHKEME DURDURMUŞTU

Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü kararı mahkemeye taşımış, İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 9 Temmuz 2020 tarihinde uygulamayla ilgili yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Konu, İBB tarafından Ağustos ayındaki UKOME gündemine taşınmış ancak UKOME üyeleri konuyu görüşülmek üzere alt komisyona havale etmişti. İBB Hukuk Müşavirliği de yürütmeyi durdurma kararını Bölge İdare Mahkemesi’ne taşımıştı. 22 Eylül’de kararını açıklayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İBB’yi haklı buldu ve daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Mahkeme, Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün savunmasında yer verdiği, toplantıya ilçe belediyelerinin davet edilmemesi; Marmaray’ın işletilmesinde geriye dönük telafisi olmayan mağduriyet oluşacağı; İBB Ulaşım Daire Başkanının vekalet ettiği müdürlük yerine de oy kullanmasının hukuka aykırı olduğu iddialarını uygun bulmadı. Son kararla, Marmaray’ın aktarma almaya devam etmesi uygun bulundu. Bir toplu ulaşım aracının ardından Marmaray’a binilirse tam bilet 7.75 TL yerine 3.50 TL, öğrenciler ise 3.50 TL yerine 1.70 TL ödemeye devam edecek.

İBB’DEN TAKSİCİ VE SERVİSÇİLERE DÜZENLEME

İstanbul'da taksici, servisçi ve turizm taşımacılarının mağduriyetini gidermek için iki ayrı düzenlemeye gidiliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla taksicilik ve turizm taşımacılığı, tamamen birbirinden ayrılıyor. Yeni düzenleme ile ‘Turizm Taşımacılığı Belgesi’ alamayan 9+1 araç sahiplerinin önü açılacak. Bugün toplanacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonucu alınacak karar, dolaylı olarak UBER’cileri de ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeye göre TÜRSAB’ın da hizmet aldığı UBER’ciler, söz konusu belgeyi almaları halinde, sadece turizm taşımacılığı yapabilecek. Teklif bugün UKOME’nin gündemine gelecek.