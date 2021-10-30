Marmaray 8 yılda 600 milyon yolcu taşıdı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Marmaray’ın ilk olarak 1860 yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından dile getirildiğini anımsatarak, bu nedenle ‘asrın projesi’ olarak nitelendirildiğini söyledi. Marmaray’ın ilk olarak 5 istasyonla devreye girdiğini anımsatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “13 Mart 2019’dan itibaren Halkalı-Gebze arası 43 istasyonla işletmeye alındı. Her yıl artan yolcu sayısıyla 8 yılın sonunda 600 milyon yolcuya ulaşan Marmaray, 76 kilometrelik parkuru 108 dakikada tamamlayarak hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi oldu. Asya ve Avrupa kıtalarını 4 dakikada kat eden Marmaray, yolcu sayısıyla Türkiye nüfusunun 7 katından fazlası, İstanbul nüfusunun ise yaklaşık 40 katını taşımış durumda.”

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Marmaray’ın yük taşımacılığında sağladığı avantajlarla Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sunduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Çin-Avrupa arası ilk transit geçişin Kasım 2019’da gerçekleştirildiği Marmaray, Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerinden dünya ticaretini domine ediyor. Dünya ticaretinin yanı sıra yurtiçi yük trenlerinin de kullandığı Marmaray Tüp Geçişi, Anadolu-Avrupa kıtaları arası transit geçişle üretici ve sanayicilerin öncelikli tercihi haline geldi.” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, hazihazırda günde 450 bin yolcu taşınan Marmaray’da bu alandaki hedefin 1 milyon yolcu ve tonlarca yük geçişi olduğunu vurguladı. Öte yandan Bakan Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın 3 yılda büyük başarılara imza atarak, 25 Ekim itibarıyla 104 milyon 19 bin 599 yolcuya ve 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yaptığını söyledi. Açıldığı günden bu yana İstanbul Havalimanı’nın toplam 31 adet ödül ve sertifika aldığını hatırlatan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın ‘Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ arasında yer aldığını, ayrıca ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ve ‘Erişilebilir Havalimanı’ ödüllerine layık görüldüğünü belirtti.