Marmara'da lüfer akını

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Altın için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilirAltın için kritik gün! 'Yüksek hareketlilik yaşanabilir'#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Futbolda dengeleri değiştirecek adım 14 yıl sonra...Futbolda dengeleri değiştirecek adım! 14 yıl sonra...#Muhammed Bin Selman
Cuma namazı sırasında bomba patladı Çok sayıda ölü ve yaralılar varCuma namazı sırasında bomba patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var#Afganistan
Erdoğandan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğizErdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğiz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
Merkez Bankası iddiasına yalanlama… Altun: Yalanların dolaşıma sokulması endişe vericiMerkez Bankası iddiasına yalanlama… Altun: Yalanların dolaşıma sokulması endişe verici#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ABDden savaş çıkaracak hamle Çin küplere bindi, açıklamalar peş peşe...ABD'den savaş çıkaracak hamle! Çin küplere bindi, açıklamalar peş peşe...#ABD
Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dediArka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi#İkea
Türkiyede bir ilk yaşandı Satışlarda önemli gelişmeTürkiye'de bir ilk yaşandı! Satışlarda önemli gelişme#SUV
İçme suyundaki koku harekete geçirdi Korkunç gerçek ortaya çıktıİçme suyundaki koku harekete geçirdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı#İçme Suyu
Teklif mektubu iletildi Türkiyeden flaş F-16 hamlesiTeklif mektubu iletildi! Türkiye'den flaş F-16 hamlesi#F-16
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış! #Kraliyet Gelinlikleri
Parayı önden alıyoruz... Yok artık'Parayı önden alıyoruz...' Yok artık!#Büyücülük
Ayrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktıAyrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!#Kerem Bursin
HABERLEREkonomi Haberleri

Marmara'da lüfer akını

#Lüfer#Balık#Marmara Denizi
Marmarada lüfer akını

Marmara Denizi'nde yaşanan lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da memnun ediyor.

Haberin Devamı

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçıların avladığı lüferler tezgahları süslüyor.

Tezgahlarda iriliğine göre tanesi 35-40 liraya kadar alıcı bulan lüfer, vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu yıl lüfer bereketi yaşandığını söyledi.

Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız 15 gündür kıyıya bol lüferle dönüyor. Çok şükür bu sene Allah'ın izniyle herkes emeğinin karşılığını alıyor. Vatandaşlarımız da hasret kaldığı lüferi bol bol tüketiyor" dedi.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşın balığa ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, "15-20 gün önce çıkmaya başlayan lüfere ilgi her geçen gün artıyor. Halkımız 2-3 senedir lüfere hasretti. Geçen yıl neredeyse yok denecek kadar az olan lüfer bu sene bol. Lüfer ızgarada daha lezzetli olur. İmkanı olanların ızgarada pişirip yemesini tavsiye ederiz." diye konuştu.

Tezgahtan balık alan Canan Bakka ise ailecek balığı sevdiklerini dile getirerek, "Biz çocukluğumuzdan beri lüfer tüketiriz. Bizim için birinci sırada her zaman lüfer var. Geçen sene pek yiyemedik, bu sene bol olduğu için tüketiyoruz.” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lüfer#Balık#Marmara Denizi