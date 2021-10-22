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Marmara Denizi özel çevre koruma bölgesi oluyor

#Marmara Denizi#Müsilaj#Eylem Planı

Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Proje Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu.

Marmara Denizi Eylem Planı 3. Koordinasyon Kurulu Toplantısı Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlendi. Toplantıda Marmara Denizi'ne sınırı olan başta İstanbul olmak üzere diğer illerin de hem belediye başkanları hem valileri katıldı.

Yaklaşık beş aydır 2024'e kadar sürecek olan, eylem planı hazırlanmıştı. Bakan Kurum öncelikle bu eylem planı çerçecesinde yapılanları anlattı. Marmara Denizi'nden 11 bin metreküp müsailajın temizlendiğini ve temizleme çalışmalarının devam ettiğinin altı çizildi.

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118 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Bunun yanı sıra eylem planı kapsamında 18 stratejik hedef, 43 ana faaliyet ve 130 alt faaliyetin yapılacağı vurgulandı.

Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Proje Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak ve kabul edilmesi durumunda Marmara Denizi özel koruma bölgesi olarak belirlenecek.

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5 ay boyunca önemli denetimler yapıldığı ve bazı işletmeler ile deniz araçlarına 118 milyon lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

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