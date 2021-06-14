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Ekonomi
AA
Haber GiriÅŸ: 14.06.2021 - 16:10 | Son GÃ¼ncelleme:

Marmara Denizi Eylem PlanÄ± Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantÄ±sÄ± yarÄ±n

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Marmara Denizi Eylem PlanÄ± Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantÄ±sÄ± yarÄ±n

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem PlanÄ± Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DolmabahÃ§e Ã‡alÄ±ÅŸma Ofisi'nde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yatÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamadaÂMarmara Denizi Eylem PlanÄ± Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DolmabahÃ§e Ã‡alÄ±ÅŸma Ofisi'nde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ talimatlarÄ±yla oluÅŸturulan Marmara Denizi Eylem PlanÄ± Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yarÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DolmabahÃ§e Ã‡alÄ±ÅŸma Ofisi'nde saat 14.00'te gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±z, valilerimiz, belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarÄ±mÄ±zla mÃ¼silaj temizliÄŸinde geldiÄŸimiz son durumu deÄŸerlendirecek, yol haritamÄ±zÄ± istiÅŸare edeceÄŸiz. Marmara'yÄ± kurtarmak iÃ§in el birliÄŸi ile Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

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