Marketlere yoğun ilgi! İşte en çok satın alınan ürünler

Koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları perakende sektörüne olan ilgiyi artırmaya başladı. Evde kalınacak olunması nedeniyle vatandaşlar gıda stoklaması yaptı. Gıda dışında kişisel hijyen, tıraş aletleri, saç boyaları ve televizyona da yoğun ilgi gerçekleşti.

İlk başlarda makarnaya olan talep arttı, ardından da un ve mayalar yoğun şekilde tüketilmeye başlandı. Türkiye’de gıda stoklarının yeterince fazla olması nedeniyle gıda maddelerini bulmakta herhangi bir sıkıntı yaşanmadı ancak bu durum tek başına yeterli olmuyor. Sebze, meyve dışındaki ürünlerin ambalaja sahip olması ve ambalaj sektörünün üretime yetişememesi tedarik sorunları yaratabiliyor.

Bazı ürün gruplarında da tedarik problemleri ortaya çıkabiliyor. Bunların en başında maya geliyor. Evde kalınan süre içinde yeni deneyimler yaşamak isteyenlerin ekmek yapma çabası nedeniyle marketler yaş maya bulmakta sorun yaşıyor.

CarrefourSA’nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 2019 yılındaki faaliyetler, 2020 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilenler ve koronavirüs salgının ardından gerçekleştirdikleri faaliyetleri paylaştı.

GÜNDE 500 BİN MÜŞTERİYE HİZMET, 500 EK İSTİHDAM

“Yeni Nesil Market” anlayışı ile 2019 yılında marketleri ve e-ticaret faaliyetleriyle günde ortalama 500 bin müşteriye ulaştıklarını hatırlatarak açıklamalarına başlayan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA’nın 2019 yılına dair bilgiler verdi.

2019 yılında 30 hipermarkete ulaştıklarını söyleyen Kartallıoğlu, 2019 sonu itibarıyla 371 süper ve 208 mini markete sahip olduklarını belirtti.

Toplamda 638 market ve 10 bin 584 personelle hizmet verdiklerini kaydeden Kartallıoğlu, koronavirüs pandemisi sürecinde Teknosa’dan 150 personel alındığını, bunun dışında da 350 ek istihdam yaptıklarını, personelin özveri ile çalıştığını ve personele yönelik koronavirüse karşı olarak bağışıklık artırıcı tedbirler aldıklarını açıkladı.

Kasiyerlere yönelik olarak 30 dakikada bir el yıkama zorunluluğu getirildiğini belirten Kartallıoğlu tedbirlere yönelik şunları söyledi:

“Salgının ülkemizi etkilemeye başladığı ilk gün itibari ile Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yönergelerini uyguluyoruz. İlk etapta çalışanlarımıza maske ve dezenfektan dağıtımlarımızı yaptık, 30 dakikada bir el yıkama prosedürünü devreye aldık ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulamaya başladık. Marketlerimizde ve Carrefoursa.com Online Marketimizde kullanılan tüm araç – gereçleri belli aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Kasalarımıza koruyucu paravanlar yerleştiren Türkiye’deki ilk perakende markası olduk. Tedarikçilerimizle iletişime geçerek depolara ve marketlere ürün teslimleri sırasında uygulayacakları hijyen kurallarını aktardık. Müşterilerimiz için 1,5 metre sosyal mesafe kuralı başlattık. Market içindeki kuralları hem afişlerle hem de anonslarla duyuruyoruz. Ödemelerde nakit yerine temassız özelliği bulunan kartların kullanımını tavsiye ediyoruz. “

TELEVİZYON, SAÇ BOYASI, TIRAŞ MAKİNASI SATIŞLARI PATLADI

Gıda dışında diğer ürün grupları da koronavirüs sürecinden olumlu etkilendi. Okulların kapanmasıyla birlikte evinde tek televizyonu olanlar çocuklarının eğitimi için ikinci televizyonu alırken, kişisel bakım ekipmanları satışları da artışa geçti.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, saç kesme aleti, saç boyası, kişisel hijyen ürünlerine yönelik büyük talebin olduğunu, bazı ürünlerin tedariğinde sorunlar yaşandığını ancak bu sorunların ortadan kaldırılacağını söyledi.

ÖNCELİKLİ TESLİMAT, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL İNDİRİM

Kutay Kartallıoğlu, salgınla birlikte marketlerde sağlık çalışanları için özel kasa açmaya başladıklarını, CarrefourSA Kart kullanan sağlık çalışanlarına da kasada %5 indirim sağladıklarını sözlerine ekledi. Kartallıoğlu, Carrefoursa.com Online Markette 60 yaş üzerindekiler ile sağlık çalışanları için öncelikli teslimat uygulaması başlattıklarını dile getirdi.

Kartallıoğlu “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına hizmet ağımızı genişleterek “Alo Sipariş” hizmet noktasını 150’den fazla mağazada hizmete çıkardık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını gün içerisinde kapılarına teslim edebiliyoruz.” dedi.

ÖZMARKALI ÜRÜNLERE EĞİLİM

Carrefour markalı ürünlerin hep hesaplı, hep kaliteli olduğunun altını çizen Kutay Kartallıoğlu “Müşterilerimize özmarkalı toplam 500 farklı ürün sunuyoruz. Bu ürünleri reyonlarımıza getirmeden önce tedarikçilerimizi uluslararası geçerli kriterler çerçevesinde seçiyoruz. Öz markalı ürünler çerçevesinde müşterilerimizin sepet hareketlerine baktığımız zaman 2019 yılında en çok Carrefour marka yumurta, süt, su ve kuruyemiş gibi ürünlerin tercih edildiğini gördük. Organik süt, organik yumurta başta olmak üzere uygun fiyatlı organik öz marka ürün gamını genişlettik. Geçen seneye göre bu yıl satış hacmimizde yüzde 55’lik bir artış yaşandı” şeklinde belirtti.

E-TİCARET SATIŞLARI ARTIYOR

Koronavirüs sürecinde carrefoursa.com sitesi üzerinden siparişlerde artış yaşandığına değinen Kartallıoğlu, yoğun talep nedeniyle teslimat slotlarının dolduğunu ve ileri tarihli siparişlerin alınabildiğini ve bu durumun da yakın zamanda ortadan kaldırılacağını söyledi.

Koronavirüs salgını ile birlikte ilk günden itibaren Carrefoursa.com’da ve Online Market mobil uygulamasında ziyaretçi trafiğinin yüzde 100’den fazla artış gösterdiğini, mobil uygulama indirmelerinin 5 kart arttığını ve ziyaretçilerin yüzde 80’inden fazlasının mobil cihazlardan giriş yaptığını dile getiren Kutay Kartallıoğlu, şöyle konuştu:

Carrefoursa.com’da günlük gönderim kapasitemiz, 5 katına çıktı. Tüm marketlerimizdeki çalışanlarımız, e-ticaret operasyonlarımıza destek veriyor. Süreç doğrultusunda kapasitemizi artırmak ve müşterilerimize daha fazla zaman dilimi yaratmak için çalışıyoruz.

Salgın çerçevesinde evde daha fazla vakit geçirilmesi dolayısıyla et, balık, meyve sebze ve süt ürünlerinin alışverişinde %50’ye varan bir artış gözlemledik. Süreç doğrultusunda son bir ayda sepet başına yapılan ödeme tutarlarında 2 kata yakın büyüme söz konusu. Tüm market ve e-ticaret kanalımıza baktığımızda ise en çok sıvı sabunlar, kolonya, kuru bakliyatlar, makarnalar ve konserve ürünlerinin satıldığını görüyoruz.

Gıda dışı tarafında ise çöp torbaları, temizlik bezleri, kullan at eldiven gruplarının içinde bulunduğu ev düzeni kategorisinde 2 kat artış yaşandı. Bunların yanı sıra saklama kapları, yiyecek koruyucular, mutfak aksesuarları gibi mutfak ihtiyaçları da yaklaşık %30 büyüdü. Evcil hayvanları olanlar da alışverişlerini artırdılar, bu grupta da %55’lik bir artış yaşadık.

Elektronik tarafında özellikle küçük ev aletleri, telefon, bilgisayar – tablet, aksesuar grupları, Nisan ayında %35’lik bir büyüme gösterdi. Bu grupta sırasıyla, Bilgisayar -Tablet, Yazıcı, Modem gibi ailelerin olduğu Bilgisayar kategorisi, Netflix, Digiturk, bilgisayar oyunları vb. dijital ürünler, cep telefonları büyüyerek paylarını arttırdılar.”



ZARARIN SEBEBİ FİNANSMAN



Carrefoursa’nın bilançosuna bakıldığında 300 milyon lira civarında 2019 yılında zarar ettiği görülüyor. Kartallıoğlu, bunun sebebinin operasyonel olmadığını, finansman kullanımından dolayı faiz giderinden kaynaklandığını açıkladı. Kartallıoğlu önümüzdeki dönemde kredi faizlerindeki düşüşle birlikte finansal açıdan ortaya çıkan zararın da ortadan kalkacağını söyledi.