Marketlerden indirim harekâtı

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Cumhuriyetin 100’üncü yılında yapılacak indirim kampanyası kapsamında yapılan çağrıya katılan kurum ve sektör sayısı artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde gıda perakendecilerine indirim çağrısı yaparak, “Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Bakan Bolat’ın çağrısını tekrarlayarak, “Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kulandı. Hükümetin çağrısına özel sektörden olumlu yanıt geldi. Tarım Kredi Marketleri, Migros, BİM, Şok Marketler ve A101 gibi zincirler indirim yapacağını açıkladı.

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YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM

Tarım Kredi Kooperatif Marketler mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim’de başlayacak yeni bir kampanya başlatacak. Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirim yapılacak. Ayrıca cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de ‘manavda taptaze indirim’ kampanyası devam edecek.

BİM, ekim ayı içerisinde 500 üründe yüzde 50’ye varan indirimler yapacak. BİM tarafından yapılan açıklamada, “Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi, kurulduğumuz ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz” denildi.

Migros tüketicilerin alım gücünü artırmak ve enflasyonla mücadele için 12 Ekim’den başlayarak kasım sonuna kadar 15 bini aşkın üründe yüzde 20 ila 50 arasında indirimler sunacağını açıkladı.

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A101 yıl boyu her gün en az 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirim yaptıklarını belirterek, kampanyalarına ek olarak tüm ürün kategorilerinde düzenli indirim yapacaklarını duyurdu.

Şok Marketler ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirim yapılacağını kaydetti.

Happy Center CEO’su ve İTO Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, “Happy Center marketleri olarak gıda ve gıda dışı ürünlerde ciddi indirimlere gittik ve bu indirimler her geçen gün devam edecek. Süreçle birlikte gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını da yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük” dedi.

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‘TOPYEKÛN MÜCADELE GEREKİYOR’

Gıda Perakendecileri Derneği verilerine göre, 2022 sonu itibarıyla Türkiye’nin gıda perakendesi pazarının toplam büyüklüğü 1.6 trilyon TL, marketlerin yer aldığı organize kanalın büyüklüğü ise 550 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu da yaptığı açıklamada, GPD üyesi perakendecilerin her zaman taşın altına elini koyarak bu mücadeleyi desteklediğini; ancak enflasyonla mücadelenin ve fiyat istikrarının sadece zincirin son halkası olan gıda perakendecilerinin değil, tedarik zincirinde yer alan bütün oyuncuların topyekûn mücadelesini gerektirdiğini söyledi.

MOBİLYACILARDAN DESTEK GELDİ

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İndirim kampanyasına mobilyacılardan da destek geldi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, MOSFED üyesi olan 15 dernek ile birlikte aldıkları karara göre yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını belirterek, “Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz” dedi.