Marketlerde ‘sosyal mesafe’ dönemi

Marketler vatandaşların rahat bir alışveriş yapabilmesi için ard arda önlemleri devreye alıyor. Market içlerinde temizlik çalışmalarını arttıran marketler, son olarak sosyal mesafe uygulmasını devreye aldı.

ŞERİTLİ ÖNLEM

Yeni düzenleme ile Metro’nun tüm mağazalarında müşteriler için kasa bekleme alanlarında sosyal mesafe alanı oluşturuldu. Ayrıca müşterileri bilinçlendirmek amacıyla mağaza girişlerinde sosyal mesafenin önemini anlatan broşürler veriliyor, mağaza içerisinde yönlendirmeler yapılıyor ve uyarı anonsları gerçekleştiriliyor. Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai “Belirli mağazalarımızda açılış ve kapanış saatlerimizi de düzenledik. Müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için çalışanlarımıza rafları düzenlemesi ve hijyen çalışmaları için vakit sunarken, müşterilerimize de daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor” dedi.

KASALARA CAM BÖLME

CarrefourSA da, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak amacıyla kasalarına cam paravanlar kurdu. Bunun yanı sıra kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1.5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi.

Ayrıca, koronavirüsün en çok etkilediği belirtilen 60 yaş ve üzeri müşterilerinin başka yaş grupları olmadan alışveriş yapabilecekleri bir zaman dilimi ayırdıklarını açıklayan şirket, “AVM’ler içerisinde yer alan mağazalarımız hariç geri kalan tüm mağazalarımız 21 Mart 2020 cumartesi itibarıyla 08.00-09.00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerimiz alışveriş yapacak. 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecekler” dedi.





SAATLER DEĞİŞTİ ŞERİTLER GELDİ

Migros da tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasayla mesafeyi ölçen şeritleri uygulayarak ‘1.5 metre sosyal mesafe hepimizi korur’ uyarısını devreye aldı. Çalışanlarına maske kullanımına başlayan Migros, kasiyerler için siperlik uygulamasını da deniyor. Migros, mağazaların kapanma saatini 20.00 olarak değiştirirken, AVM mağazaları ise 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.