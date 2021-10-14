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Marketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma! En çok kadınları tehdit ediyor

#Kanser#Deodorant#Meme Kanseri
Marketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma En çok kadınları tehdit ediyor

Terlemeyi önleyici deodorantların meme kanserine yol açıp açmayacağına dair süren tartışma, iki yeni çalışmanın yayınlanmasıyla bilim camiasında yeniden alevlendi. Sonuçlar deodorantların kadınları tehdit ettiği yönde.

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Deodorantlarda kullanılan alüminyumun, koltuk altlarındaki gözenekleri kapatarak terlemeyi azalttığı herkesçe biliniyor. Ancak alüminyum maddesinin kadınlık hormonu olan östrojeni taklit ederek göğüs reseptörlerine girip girmediği yıllardır araştırma konusuydu.

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Daha önce yapılan çalışmalar, deodorantlarda kullanılan alüminyumun meme kanserine yol açmadığı yönündeydi.

Euronews'un haberine göre geçmişte yapılan bazı araştırmalar, deodorantlarda kullanılan alüminyum ile meme kanseri arasında bir bağlantı olmadığını söylerken, iki yeni yayın, deodorantlarda bulunan alüminyum tuzlarının toksik etkilerini ve meme hücreleri üzerindeki kanserojen potansiyelini doğruladı.

Çalışmalar, Oxford Üniversitesi ile kan hastalıklarını ve kanseri inceleyen İsviçreli kuruluş Grangettes Hematoloji ve Onkoloji Merkezi tarafından yapıldı. 

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ÇALIŞMALAR NE GÖSTERDİ?

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Araştırmacılar hamster hücreleri üzerinde bir dizi test yaptı ve alüminyum tuzlarına maruz kaldıklarında meme bezlerinin (kadınların göğüslerinde bulunan)  “bu metali hızla bünyesine kattığını” gösterdiler.

Sonuçlar ayrıca çok daha ilginç bir gerçeği de ortaya çıkardı. Alüminyuma maruz kalan hamsterlerin 24 saat içerisinde hücrelerindeki kromozom yapısında ve sayısında "genomik kararsızlık" ortaya çıktı. Yani DNA yanlış eşleşmelerinin yeteri kadar tamir edilememesi durumu...

Bilim insanları "genomik kararsızlık" durumunun kanserojen maddelerin hücrelerde kötü huylu dönüşümlerde görüldüğünü belirterek, kesin bir dille alüminyumun göğüs kanserine neden olduğunu teyit etti.

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#Kanser#Deodorant#Meme Kanseri

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