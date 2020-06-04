Market müşterisi e-ticareti sevdi

Kartallıoğlu, “Carrefoursa.com’un ziyaretçi trafiği, yüzde 100’den fazla arttı. Günlük gönderimlerimiz 6 katına çıkarken kapasitemizi 10 kata kadar artırdık. Mobil uygulama indirme adedi 5 kat artış yaşadı, ziyaretçilerimizin yüzde 80’e yakını bizi mobil cihazlardan ziyaret etti. Carrefoursa.com’un ciromuzdaki payı, yüzde 2’den yüzde 5’e yükseldi. Günlük 6 bin sipariş teslim ediyoruz, aylık 7 milyon Carrefoursa.com ziyaretçimiz bulunuyor. Müşterilerimizin yüzde 50’sinin pandemi sonrası normal market yerine yine Carrefoursa.com’dan alışveriş yapacaklarını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

TEK SEFERDE ÇOK ALIŞVERİŞ

Bu süreçte alışverişlerde sepet ortalamalarının yükseldiğini söyleyen Kutay Kartallıoğlu, “Sepet ortalaması 500 ile 1000 TL aralığını buldu. İnsanlar pandemiden dolayı tek seferde daha yüklü alışverişler yaptı. Bu dönemde tek seferde en yüksek alışveriş tutarı 9 bin TL’lik basket potası alımında gerçekleşti” dedi.

BÜYÜK BİR ARTIŞ OLMADI

Pandemi döneminde çok büyük fiyat artışları olmadığına dikkat çeken Kutay Kartallıoğlu, “Et fiyatlarında arz kaynaklı bir fiyat dalgalanması yaşandı. Bu da fiyatlarda belirli bir artış yaşanmasına neden oldu. ancak bundan sonraki süreçte üretim yeniden artarsa fiyatlar yeniden eski seviyelerine dönebilir” ifadelerini kullandı.