Market markalarının payı arttı

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2023’e marketlerin fiyat sabitleme kampanyalarıyla giren tüketici, tasarruflu alışveriş için tercihlerini değiştirdi. Ipsos’un son Hane Paneli araştırmasının sonuçlarına göre tüketici 2022 harcamalarında, temel gıda ürünlerine ağırlık verdi.

ALIŞVERİŞ SIKLIĞI AZALDI

Araştırmaya göre 2022’de geçen yıla kıyasla alışveriş sıklığı azaldı. Haneler Ocak-Kasım 2022 döneminde ortalama 204 kez alışverişe gidip her alışverişte 85 TL’lik harcama yaptı. Ulusal zincirler ve indirim marketleri dışında tüm satış kanallarında ve ana ürün gruplarında alışveriş sıklığı azaldı.

HIZLI TÜKETİMDE ARTIŞ VAR

Öte yandan hanelerin hızlı tüketim ürünleri (HTÜ) harcamaları 2021’e kıyasla yüze 80 arttı. Ortalama bir hane yaklaşık olarak iki günde bir HTÜ alışverişi yaptı ve bir alışveriş sepetine ortalama 85 TL ödedi.

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MARKALI ÜRÜNLER YÜZDE 54

2022’de ortalama bir hane her 100 TL’lik harcamasının yaklaşık 54 TL’sini markalı ürünlere yaptı. 24 TL’lik bölüm de ‘açık’ ürünlere harcandı. Hane Paneli araştırması, tüketicilerin 2022’de market markalarına olan talebinin arttığını gösterdi. Araştırmaya göre 100 T’lik harcamanın 22 TL’si market markalı ürünlere yapıldı. İndirim marketlerinin daha çok tercih edilmesinin de etkisiyle özellikle et, peynir, sıvı yağ gibi temel gıda ürünlerinde market markalı ürünlerin harcama payı arttı. Market markalı ürünlerin ulusal zincirlerdeki payı da kademeli olarak yükseldi. Özellikle yumurta, toz şeker, makarna, un gibi genel gıda ürünlerinde, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde ulusal zincirlerdeki market markalarına yönelim arttı.

2022’de haneler her dört hızlı tüketim ürünü alışverişinden üçünde sepetlerine en çok üç adet ürün attılar. Yani küçük boy sepet yaptılar. Küçük boy sepetlerin toplam alışverişteki oranı 76, orta boy sepetlerin oranı yüzde 15, büyük boy sepetlerin oranı ise yüzde 9 oldu.

GIDA VE İÇECEĞE HARCADIK

Ipsos’un araştırmasına göre 2022’de ortalama bir hane her 100 TL’sinin 84’ünü gıda ve içeceğe harcadı. Kişisel bakım ürünleri yüzde 9, ev bakım ürünleri ise yüzde 7 oldu.

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‘İNDİRİM MARKETLERİ DAHA ÇOK KULLANILDI’

Ocak-Kasım 2022 dönemini kapsayan ve Türkiye genelinden 14 bin hane ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre 2021 yılına göre tasarruf tedbirleri hanelerin alışverişlerinde öne çıktı. Araştırmayı değerlendiren Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, tüketicilerin indirim marketlere olan ilgisinin devam ettiğini söyledi. Gedik, “İndirim marketlerinin hanelerin market harcamalarından aldıkları pay bir önceki yıla göre yüzde 3’ten fazla arttı. Haneye giren ürün adedinde azalma var, indirim marketlerinden yapılan alışverişlerde ürün adedi yüzde 4 arttı. Market markalı ürünlerin ulusal zincirlerdeki payı da kademeli olarak artmaya devam ediyor” diye konuştu.