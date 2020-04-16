MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMarket denetiminde ceza yağdı
GeriEkonomi Market denetiminde ceza yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Market denetiminde ceza yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Market denetiminde ceza yağdı
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 35 bin 868 market ve süpermarkete koronavirüs denetimi yapıldığını açıkladı.

Market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 1183 işyeri işletmecisi ve müşteriye işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, polis ve jandarma ekiplerince 81 ilde market ve süpermarket denetimi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ülke genelinde 35 bin 868 market ve süpermarketin kontrol edildiği, market ve süpermarketlerin açılış kapanış saatine uymayan, market müşteri sayısı hizmet sunulan toplam alanın onda birinden fazla olan, market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymayan 1183 işyeri işletmecisi ve müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı” denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle