Market denetiminde ceza yağdı

Market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 1183 işyeri işletmecisi ve müşteriye işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, polis ve jandarma ekiplerince 81 ilde market ve süpermarket denetimi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ülke genelinde 35 bin 868 market ve süpermarketin kontrol edildiği, market ve süpermarketlerin açılış kapanış saatine uymayan, market müşteri sayısı hizmet sunulan toplam alanın onda birinden fazla olan, market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymayan 1183 işyeri işletmecisi ve müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı” denildi.