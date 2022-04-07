Markalı pakette ‘sahte deterjan’

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YERLİ yabancı birçok markanın sahtesinin yapıldığı bilinen bir gerçek. Ayakkabıdan parfüme, çantadan giysilere kadar sahtesi üretilen ürünlerin bir kısmı ise insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Sahte ürünün son mağdurları ise Ataşehir Belediyesi çalışanı Evrim Görendaş ile eşi oldu. Edinilen bilgilere göre Görendaş kendi evleri ile annesinin evi için beyaz giysilere özel deterjan almaya karar verdi. Bilinen bir e-ticaret sitesine geçen 11 Mart’ta giren Görendaş, her zaman kullandığı markanın 10 kiloluk ürününden 2 adet satın aldı. Görendaş, ödemeyi banka kartından yaptı. Para, ilgili e-ticaret sitesinin hesabına geçtikten sonra Görendaş, ürünün teslim edilmesi için bekleyişe geçti.

‘SATICIYA ULAŞAMADIK’

Kısa süre sonra iki ürün de Görendaş’ın adresine teslim edildi. Gelen ürün hem beyaz hem renkliler için olunca Görendaş, e-ticaret sitesi ile temasa geçti, sorunu iletti. E-ticaret sitesi görevlisi, satıcı firma ile görüşüp dönüş yapacaklarını bildirdi. Aradan günler geçmesine rağmen dönüş olmayınca Görendaş bir kez daha siteyi aradı ancak olumlu bir yanıt alamadı. Görevli, satıcı firmaya ulaşamadıklarını kaydetti. Görendaş, ürüne ilişkin şüpheye kapılsa da sahteliği konusunda emin de olamadı. Görendaş 10 kiloluk ürünlerden birini açtı ve kullandı. Yıkanan giysilerini giyen Görendaş’ın eşi N.’nin vücudunda kızarıklıklar oluştu. Görendaş, bir yandan eşinin ortaya çıkan sağlık sorunu ile ilgilenirken diğer yandan, deterjan markasının üretici firması ile temasa geçti. Şirket çalışanları Görendaş’a “Biz şimdi size 10 kiloluk bir ürün gönderiyoruz. Siz, elinizdeki ürünü bize gönderin. Analize tabi tutalım” yanıtı verdi.

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SONUÇ: ÜRÜN SAHTE

Üretici şirket, söylendiği gibi Görendaş’a yeni bir ürün gönderdi. Teslim alınan ürün analize tabi tutuldu. Sonuç, Görendaş’ın endişelendiği yönde çıktı. Söz konusu ürünün sahte olduğu rapor edildi. Durumu, resmi bir yazı ile Görendaş’a ileten şirket, hukuki sürecin takipçisi olacakları bilgisini de paylaştı.

ŞİRKETE DE SAHİBİNE DE ULAŞILAMIYOR

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E-TİCARET sitesi üzerinde ürünün satışını yapan firmanın izini sürdüğümüzde ise Gaziantep Şehitkamil ilçesinde 5 yıl önce kurulan M. Gıda Temizlik firma karşımıza çıktı. Şirket sahibi ise Müjdat T. görünüyor. Ticaret sicil gazetesinde, kuruluş sürecindeki kaydı dışında başka hiçbir kayıt yok. Şirketin bir web sitesi olmadığı gibi ulaşılabilecek bir telefon numarası dahi yok. Şirket sahibi Müjdat T.’ye ise ulaşılamadı.

TÜRKİYE DÜNYADA 3’ÜNCÜ SIRADA

EŞİNİN yaşadığı sağlık sorunu nedeni ile endişelendiğini kaydeden Evrim Görendaş “Sahte ürün ile gerçek ürünü yan yana koyduk. Dıştan bakıldığında durumu anlamak imkânsız. Ancak bir analize tabi tutmak gerekir. Ki, tüketicinin de bunu yapması imkânsız. Hem e-ticaret sitesine hem satıcı firmasına tazminat davası açacağız” diye konuştu. Türkiye’nin, taklit ürün ticaretinde dünyada 3’üncü sırada olduğuna işaret eden Av. Talat Yörük ise “Bir çok ürün grubunda var bu durum. Ancak özellikle deterjanlar insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Bu ürünü üretip satanların yakalanmaları halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmaları söz konusu” bilgisini paylaştı.