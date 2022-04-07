Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan#Sahte#E-Ticaret
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Bilinen bir e-ticaret sitesinden toz deterjan satın alan Evrim Görendaş isimli vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Sahte ürün nedeni ile vücudunda kızarıklıklar oluşan Görendaş’ın eşi soluğu hastanede aldı. Yapılan analiz sonrası ürünün sahte olduğu anlaşıldı. Görendaş ise hem e-ticaret sitesine hem satıcı firmaya dava açmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

YERLİ yabancı birçok markanın sahtesinin yapıldığı bilinen bir gerçek. Ayakkabıdan parfüme, çantadan giysilere kadar sahtesi üretilen ürünlerin bir kısmı ise insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Sahte ürünün son mağdurları ise Ataşehir Belediyesi çalışanı Evrim Görendaş ile eşi oldu. Edinilen bilgilere göre Görendaş kendi evleri ile annesinin evi için beyaz giysilere özel deterjan almaya karar verdi. Bilinen bir e-ticaret sitesine geçen 11 Mart’ta giren Görendaş, her zaman kullandığı markanın 10 kiloluk ürününden 2 adet satın aldı. Görendaş, ödemeyi banka kartından yaptı. Para, ilgili e-ticaret sitesinin hesabına geçtikten sonra Görendaş, ürünün teslim edilmesi için bekleyişe geçti.

‘SATICIYA ULAŞAMADIK’

Kısa süre sonra iki ürün de Görendaş’ın adresine teslim edildi. Gelen ürün hem beyaz hem renkliler için olunca Görendaş, e-ticaret sitesi ile temasa geçti, sorunu iletti. E-ticaret sitesi görevlisi, satıcı firma ile görüşüp dönüş yapacaklarını bildirdi. Aradan günler geçmesine rağmen dönüş olmayınca Görendaş bir kez daha siteyi aradı ancak olumlu bir yanıt alamadı. Görevli, satıcı firmaya ulaşamadıklarını kaydetti. Görendaş, ürüne ilişkin şüpheye kapılsa da sahteliği konusunda emin de olamadı. Görendaş 10 kiloluk ürünlerden birini açtı ve kullandı. Yıkanan giysilerini giyen Görendaş’ın eşi N.’nin vücudunda kızarıklıklar oluştu. Görendaş, bir yandan eşinin ortaya çıkan sağlık sorunu ile ilgilenirken diğer yandan, deterjan markasının üretici firması ile temasa geçti. Şirket çalışanları Görendaş’a “Biz şimdi size 10 kiloluk bir ürün gönderiyoruz. Siz, elinizdeki ürünü bize gönderin. Analize tabi tutalım” yanıtı verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Midyeci Ahmet’ten 2. ayıpMidyeci Ahmet’ten 2. ayıpHaberi görüntüle

SONUÇ: ÜRÜN SAHTE

Üretici şirket, söylendiği gibi Görendaş’a yeni bir ürün gönderdi. Teslim alınan ürün analize tabi tutuldu. Sonuç, Görendaş’ın endişelendiği yönde çıktı. Söz konusu ürünün sahte olduğu rapor edildi. Durumu, resmi bir yazı ile Görendaş’a ileten şirket, hukuki sürecin takipçisi olacakları bilgisini de paylaştı.

ŞİRKETE DE SAHİBİNE DE ULAŞILAMIYOR

Haberin Devamı

E-TİCARET sitesi üzerinde ürünün satışını yapan firmanın izini sürdüğümüzde ise Gaziantep Şehitkamil ilçesinde 5 yıl önce kurulan M. Gıda Temizlik firma karşımıza çıktı. Şirket sahibi ise Müjdat T. görünüyor. Ticaret sicil gazetesinde, kuruluş sürecindeki kaydı dışında başka hiçbir kayıt yok. Şirketin bir web sitesi olmadığı gibi ulaşılabilecek bir telefon numarası dahi yok. Şirket sahibi Müjdat T.’ye ise ulaşılamadı.

Gözden Kaçmasın

Kirli havayı temizleyen üç bitki Araştırma şaşırttı: ‘Bu kadarını beklemiyorduk’Kirli havayı temizleyen üç bitki! Araştırma şaşırttı: ‘Bu kadarını beklemiyorduk’Haberi görüntüle

TÜRKİYE DÜNYADA 3’ÜNCÜ SIRADA

EŞİNİN yaşadığı sağlık sorunu nedeni ile endişelendiğini kaydeden Evrim Görendaş “Sahte ürün ile gerçek ürünü yan yana koyduk. Dıştan bakıldığında durumu anlamak imkânsız. Ancak bir analize tabi tutmak gerekir. Ki, tüketicinin de bunu yapması imkânsız. Hem e-ticaret sitesine hem satıcı firmasına tazminat davası açacağız” diye konuştu. Türkiye’nin, taklit ürün ticaretinde dünyada 3’üncü sırada olduğuna işaret eden Av. Talat Yörük ise “Bir çok ürün grubunda var bu durum. Ancak özellikle deterjanlar insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Bu ürünü üretip satanların yakalanmaları halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmaları söz konusu” bilgisini paylaştı.

Gözden Kaçmasın

Dünyanın konuştuğu acımasız kadınDünyanın konuştuğu acımasız kadın!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deterjan#Sahte#E-Ticaret

BAKMADAN GEÇME!

Alice kriptolar diyarında... Kül yutmam diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü

Alice kriptolar diyarında... 'Kül yutmam' diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü?

#Kripto Para
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj

BAKMADAN GEÇME!

Alice kriptolar diyarında... Kül yutmam diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü

Alice kriptolar diyarında... 'Kül yutmam' diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü?

#Kripto Para
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj