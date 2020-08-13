Mardin’den yola çıktı kıtaları aştı

Ana faaliyet alanı uluslararası lojistik olan Karanfil Group, 16 farklı sektördeki faaliyetlerini bünyesindeki 7 şirket üzerinden yürütüyor. Ana pazarları Libya, Cezayir ve Afrika olan şirket küresel salgına rağmen büyüme hedefi ve yeni yatırımlarla yola devam ediyor. Lojistik, tekstil, gıda, inşaat, mobilya-dekorasyon, madencilik, savunma ve güvenlik teknolojileri, yedek parça, sağlık malzemeleri sektörlerinde faaliyetlerine devam eden Kranfil Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil ile iş hayatına başlama öyküsünü ve hedeflerini konuştuk.

İLK ADRESİ LALELİ

Mardin’de dünyaya gelen Murtaza Karanfil, daha çocukluk yaşında bir yandan okurken, diğer yandan doktor olan dayısının muayenehanesinde işe başladığını, daha sonra o dönem ticaretin kalbi olan İstanbul Laleli’de çalıştığını dile getirdi. Karanfil, burada edindiği tecrübeleri şu sözlerle özetledi: “Yabancıların alışveriş için tercih ettiği Laleli’de ticareti öğrendim. İşin en önemli kısımlarından birinin lojistik olduğunu gördüm. Buradaki deneyim, bilgi ve mesleki becerim geliştikçe fırsatları daha iyi görmeye başladım. Bu da içimdeki girişimcinin ortaya çıkmasını sağladı.”

ANA FAALİYET LOJİSTİK

1995 yılında hazır giyim sektörüne Ahkam Tekstil firmasıyla giriş yaptığını söyleyen Karanfil, işe koyulurken de uluslararası ticaret yapmak, burada büyümek ve lojistik konusunda çözüm üreten markalardan bir marka olmak istediğini belirtti. Karanfil, “Goballeşen dünyada birçok pazar kendi büyük oyuncularını yaratmıştı. Bakir pazarlar bulmak, buraları iyi fizibilite ederek ihtiyaca en uygun çözümleri sunmak çok daha akla yatkın bir strateji olarak göründü ve bende oradan yola devam ettim. Cezayir, Fas, Mısır ve Afrika bu çalışmanın ürünü olarak ön plana çıkan pazarlar oldu” diye konuştu. Hazır giyim sektöründe yakaladığı başarının lojistik hizmetleri ile büyüdüğüne işaret eden Karanfil, Türkiye’nin katma değerli ürünlerinin ihracatı ve lojistiğinin ana faaliyet alanlarını oluşturduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Uluslararası lojistik ana faaliyet alanımızı oluştursa da bünyemizdeki 7 şirket üzerinden 16 sektörde ticari faaliyette bulunuyoruz. Tekstil, gıda, inşaat, mobilya-dekorasyon, madencilik, savunma ve güvenlik teknolojileri, yedek parça, sağlık malzemeleri uluslararası ticari faaliyet yürüttüğümüz sektörlerden bazılarını oluşturuyor. Çalıştığımız coğrafyalarda lojistik konusunda sorunlar vardı ve biz önce kendi ürünlerimizin lojistiği için başladığımız faaliyeti büyüterek en önemli faaliyet alanımız haline getirdik.”

SAĞLIK MALZEMESİ GIDA VE TEKSTİL

Libya, Cezayir ve Afrika’nın ana pazarları konumunda olduğuna işaret eden Karanfil, ihracatın yüzde 95’ini de bu pazarlara gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece kendi ürünlerimizin ihracatını yapmıyoruz, Türk şirketleri başta olmak üzere dünyanın önemli şirketlerine de destek sunan danışmanlık veren bir noktaya taşıdık. Sağlık malzemeleri de hazır giyim ve tekstil de gönderiyoruz. Gıda tarafında bakliyat, şeker, yağ, makarna gibi aklınıza gelebilecek bütün ürün gruplarında ihtiyaca özel çözümler sunuyoruz. Mobilya, elektrik ve elektronik aletler, bilişim alt yapısı, demir çelik, yapı ve dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere 16 sektördeki ihtiyaca çözüm olduğumuzu söyleyebilirim.” Geçen yılı yaklaşık 90 milyon dolarlık ciro ile kapattıklarını açıklayan Karanfil, yıl başında oluşturdukları projeksiyonun, 2020 yılını bu rakamın yüzde 20 üzerinde kapatmak üzerine kurulu olduğunu belirtti. Karanfil, “İkinci bir pandemi dalgası olmaması halinde yılı geçen yılın cirosunun üzerinde bitirmeyi bekliyoruz. Ancak ikinci bir dalga yaşanması halinde, hazırladığımız senaryolarla bu duruma hazırlıklıyız” dedi.

YENİ YATIRIMLAR DEVREYE GİRECEK

Libya’ya ihracatın yanında yatırım da yaptıklarını söyleyen Murtaza Karanfil, “Demir çelik ve inşaat malzemeleri sektöründe yatırım yapma planlarımız var. Müteahhitlik alanında da işlerimizi yoğunlaştırmayı düşünüyoruz. Kısa bir zaman içinde beton blok imalatı alanına giriş yapacağız. Libya’da istikrarın oluşması halinde yatırım kalemlerimize savunma sanayi sektörünü de ekleyeceğiz. Uzun vadede ise petro-kimya sektöründe de yatırım yapma planlarımız var” dedi. DEİK Türkiye Libya İş Konseyi Başkanı da olan Karanfil, yıllar içinde inişler olsa da Libya’ya 2019’da 1.9 milyar dolarlık ihracat ile tekrar bir yükseliş grafiği yakalandığına dikkat çekerek şunları söyledi: “2020 beklentimiz ihracat ve işbirliğinin artmasıydı, pandemi çalışmaların hızını bir miktar düşürdü. Geçen yılın ilk beş ayı ile karşılaştığımızda şu an da ihracatta yaşadığımız kayıp 200 milyon dolar civarında. Buradaki kaybı ikinci bir pandemi dalgası yaşanmaması halinde kapatabilir, çok daha pozitif bir tablo ile 2021’e girebiliriz. Libya’nın Afrika’nın iç kısımlarına ürün ticaretinde kilit bir rol üstlendiği göz önüne bulundurulduğunda yakın zamanda ihracatta 10 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyoruz.”

KORONA RİSKİNİ AZALTAN KAPI ÜRETTİ

Koronavirüsle birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Artık bir yere dokunmaya korkar duruma geldik. Dokunmadan önce o yeri dezenfektanlarla sürekli temizleme ihtiyacı duyuyoruz. Herkesin el gezdirdiği yerlerden birisi de kuşkusuz kapı kolları. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Tasarım Merkezi unvanına sahip Aslandağ Grubu bu alanda geliştirdiği inovatif ürünle dikkat çekiyor. Grubun markası Artella Ahşap Kapı Sistemleri’nin geliştirdiği ‘Hands-Free Door Opener’ sistemi sayesinde artık kapı kollarına dokunmak yok. Kapının alt bölümüne yerleştirilen pedal mekanizması sayesinde ayakla basılarak kapı kolu aşağıya hareket ettiriliyor ve kapı açılıyor.

TÜRKLERE İNGİLİZCEYİ ÖĞRETEN YAZILIM

Üç ODTÜ’lü tarafından geliştirilen İngilizce dil gelişimine yardımcı olan mobil uygulama ‘Donut Language Game’, yerli ve milli yazılım olma özelliğini taşıyor. Ar-Ge aşamasında Türkler’in İngilizce öğrenme esnasında yaptıkları hatalar, zorlandıkları alanlar, telaffuz ve gramerde güçlük yaşadıkları belli başlı konular ve nedenleri irdelendi. Bulgular yapay zeka üzerinde kodlandı. Kısa sürede 12 bin kullanıcıya ulaştıklarını belirten Donut Language CVO’su Başak Temel, “Donut şu anda ücretsiz olarak Google Play Store’da ve çok yakında IOS’ta olacak. Ülkemizden sonra Pakistan, Güney Amerika, Afrika ve Türki Cumhuriyetler’de olmayı hedefliyoruz” dedi.

İŞ DÜNYASINA ‘NEFES’ VERİYOR

İyi yaşam uzmanı ve nefes koçu Merva Onur’un 2016’da kurduğu GEA City başta nefes terapisi olmak üzere sunduğu kişisel gelişim programlarıyla iş dünyasının ilgisini çekiyor. GEA City dünyasının içinde nefes terapileri, yolculuklar, bilinçli beslenme, GEA Akademi, workshoplar ve seminerler yer alıyor. Kurumlar, pandemi sürecinde evden çalışma metodu ile birlikte motivasyonu yükseltmek ve verimli çalışmalar ortaya koyabilmek adına bu eğitimleri tercih ediyorlar. Stres ortamını veya yönetimsel sıkıntıları kolay aşabilmek isteyen CEO’lar ve genel müdürler, iş dünyasındaki kaygıyı azaltmak isteyen beyaz yakalılar performanslarını artırmak için bu eğitimlere başvuruyorlar.