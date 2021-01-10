Mardin Artuklu Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak! Mardin Artuklu Üniversitesi personel alım ilanı

Mardin Artuklu Üniversitesi 10 Öğretim üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan öğretim üyesi alım ilanında başvuru şartları belli oldu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanın detayları şu şekilde sıralandı.



YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI



Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu

Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar daimî statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyada PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar daimî statüde görev yapacaklardır.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli suretini,

nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyada PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür (Resmî Gazete Yayım Tarihi: 31.12.2020). Profesör ve Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne

(Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.