Maraş’tan dünya devlerine üretim

Kahramanmaraş’ta 1986 yılında 4 örgü makinesi ile ticaret hayatına giren BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, ‘2 yıla kalmaz batarsın’ yorumlarına inat yoluna devam etti. “O dönem ülkenin içinde bulunduğu durumda şirket kurmak kolay iş değildi. Kahramanmaraş’ta örgü makinalarını ne gören ne duyan vardı. Bu nedenle bu iş ilerlemez dediler. Biz bu söylemlere rağmen yolumuza devam ettik ve bugün tekstil, tekstil boyası, gıda, geri dönüşüm ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz” diyen Şahin Balcıoğlu ile büyüme hikayelerini ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.



ENGELLERE RAĞMEN DEVAM

35 yıl önce şehir ekonomisini örgü makinesi ile tanıştırdıklarını ve ilk olarak Moteks Modern Tekstil şirketini kurduklarını belirten Balcıoğlu, teknik ve personel sorunu nedeniyle birçok engelle karşılaştıklarını ama çarkları döndürmeyi başardıklarını söyledi. Örme sektöründeki başarılı yıllardan sonra başka bir iş koluna daha girmeye karar verdiklerini ifade eden Balcıoğlu, “Bir sonraki aşamada boyahane yatırımını tercih ettik ve Çabasan Tekstil’i 1997 yılında faaliyete geçirdik. 2015 yılında ise bu sektörde yine farklı bir alan olan hazır giyim üretimine de yabancı ortaklarımızla beraber iştirakimiz olan bir firma ile başladık” dedi.

TONLARCA ÜRETİM

Peki bu firmaların üretim kapasitesi ne kadar arttı? Balcıoğlu bu soruya şu yanıtı verdi: “Moteks aylık 250 ton kumaş üretip satıyor. Çabasan’da ise başlangıçta gözümüzü korkutan günlük 3-4 ton kapasiteli işletmemiz bugün son teknoloji yatırımlarıyla donatılmış, yaş ortalaması beş olan makine parkuruyla günlük 40-45 ton üretim yapıyor. Tekstilde geldiğimiz son noktada artık üretimin yüzde 85’i doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilen, dünyanın moda devlerine tedarik yapabilecek kadar donanımlı ve tecrübeli bir işletme haline geldik. Versace, Cavalli, Mochino, Strauss, Alpha İndustries satış yaptığımız dev markalar arasında yer alıyor.”



250 MİLYON TL CİRO

2020 yılını 150 milyon TL ciro ile tamamladıklarını ve yaklaşık 2.5 milyon dolar ihracat gerçekleştiklerini belirten Şahin Balcıoğlu, “2021 yılını 250 milyon TL ciro ve 4 milyon dolar ile kapamayı hedefliyoruz. 6 ülkeye olan ihracatımızı yüzde 30-35 artırmayı planlıyoruz. Hedefimizde Avrupa ve ABD var” dedi. Balcıoğlu tekstil sektörünün yanında ağırlıklı olarak oteller ve teknelerde kullanılan ahşap plaka üretimi ile soğuk hava deposu yatırımları da olduğunu söyledi. Gıda sektörüne koruyucu içermeyen doğal nar ekşisi üretimi ile dahil olduklarını belirten Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ta 700 dönüm orman alanı içerisinde eğlence sektörüne yönelik bir girişim olan ExtremPark’ı hayata geçirdik. Bu işi ticari bir yatırım değil Kahramanmaraş’a hediye olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

ATIKLARDAN KOLEKSİYON

Çevreci malzemelerden üretim yaptıklarını belirten Balcıoğlu, geri dönüştürülmüş elyaflardan ve atıklardan hazırladıkları koleksiyonlarının dünyaca ünlü markalar tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getirdi. Şahin Balcıoğlu, “Türkiye’de Oeko-Tex Made in Green sertifikasına sahip iki şirketten biriyiz. Geri dönüşüm koleksiyonumuz marka tarafından çok beğenildi ve kendileriyle yakın temastayız. Karbon ayak izini silen ciddi proseslere sahibiz. Döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı ilke edindik” şeklinde konuştu. 2025’e kadar tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedefleyen BLC Group, işletmedeki atık suyunun yüzde 75’ini tekrar kullanabilecek şekilde arıtıyor.



İHRACATTA BÜYÜK FIRSAT

Balcıoğlu, pandemi döneminde teksil sektörünün krizi fırsata çevirdiğine dikkat çekti. Çin ve Hindistan’dan alım yapmaktan vazgeçen büyük grupların Türkiye’ye yöneldiğini dile getiren Balcıoğlu, “İhracatta sipariş başı talep 2-3 tırken şimdi 10 tıra çıktı” dedi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı da olan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın geçen yıl gerçekleştirdiği 580 milyon dolarlık tekstil ihracatı rakamını bu yıl 1 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini ekledi.

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