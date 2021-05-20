MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriManisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek
GeriEkonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 20.05.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek

Mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait ATM alanları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale; Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / Manisa adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi