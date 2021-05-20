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Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek
Mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait ATM alanları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale; Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / Manisa adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.
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