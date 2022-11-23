Manchester United satılıyor mu? Aile karar verdi...

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Glazer ailesi, Manchester United Yönetim Kurulu'nun, kulübün büyümesine yönelik stratejik alternatifler üzerinde çalıştığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, bu alternatifler arasında kulübün satılmasının da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca girişimin sonuç vermeyebileceği ve kulübün satılamayabileceği de belirtildi.

Mayıs ayında Chelsea'nin 4 milyar 250 milyon sterline ABD'li iş insanı Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma satılması sürecini yöneten Amerikan yatırım şirketi Raine Group, Manchester United'a da potansiyel satış için danışmanlık hizmeti veriyor.

İngiliz milyarder iş insanı Sir Jim Ratcliffe, Ekim ayında kulüple ilgilendiğini ancak o dönem Glazer ailesinin kendisine kulübü satmak istemediklerini söylediğini açıklamıştı.

MANCHESTER UNİTED 2005'TE 790 MİLYON STERLİNE SATILMIŞTI

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Glazer ailesi Manchester United'ı 2005'te 790 milyon sterline (dönemin kuruyla yaklaşık 1 milyar 340 milyon dolara) satın almıştı.

Aile hissselerinin önce 2012'de yüzde 10'unu, sonra bir kısmını daha satmış, bu süreçte Manchester United'ın borçlarının artması kulübün taraftarlarını öfkelendirmişti.

Manchester United taraftarlarının protestoları nedeniyle takımın geçen yıl Mayıs ayında Liverpool'la oynayacağı maç ertelenmişti.

Binlerce taraftar Ağustos ayında da yine Liverpool maçı öncesi Old Trafford Stadyumu'na yürüyerek protesto gösterisi düzenlemişti.

Halen İngiltere Premier Ligi'nde 5. sırada bulunan Manchester United, 2017'den bu yana kupa kazanamadı.

Kulüp, Premier Lig'de ise en son 2013'te şampiyon olmuştu.

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İnternet sitesi Transfermarkt'a göre Manchester United, Glazer ailesinin kulübü satın almasından bu yana transfere net 1 milyar 180 milyon sterlin harcadı.

Manchester United dün Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetmişti.

Kararın kulübün ve 37 yaşındaki futbolcunun ortak kararı olduğu açıklanmıştı.

Ronaldo geçen hafta İngiltere'de Talk TV'den Piers Morgan'a verdiği röportajda, Manchester United'ı "kendisine ihanet etmekle" suçlamış, Hollandalı menajer Erik ten Hag'a da, "saygı duymadığını" söylemişti.