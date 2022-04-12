Maltepe’ye fuar merkezi

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Maltepe’yi ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum atıl durumdaki Nurettin Baransel Kışlası’nda 500 bin metrekarelik alanda projenin yapımına başlayacaklarını duyurdu. Başkan Kılıç’ın hazırladığı projenin Anadolu Yakası’nın ilk fuar merkezi olma özelliği taşıdığı, tamamlandığında yaklaşık 20 bin kişiye de iş imkânı sağlayacağı belirtildi. Bakan Murat Kurum, “Nurettin Baransel kışlamız var. Bu kışlada 500 bin metrekare alanı hem ulusal hem de uluslararası fuarların yapılabileceği bir alan olarak irtifak kurduk. İnşallah kısa zaman içinde bir fuar merkezini de Maltepe’mize kazandırmış oluyoruz. Ben fuar merkezimizin de Maltepe’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ali Kılıç, “M’Expo Fuar Projemiz bir kalkınma ve istihdam projesi. 8 yıl önce büyük bir inançla bu yola çıktım. Önce Maltepe halkına projemizi sundum. Mahalle toplantıları yaptım. Her bir vatandaşımıza anlattım. Maltepe halkı da bana inandı, destek verdi. Projemize sahip çıktı. Ben o güçle bakanlarımıza, dönemin Başbakanı’na, Sayın Cumhurbaşkanımıza projemizi sundum. Onay aldım. Sayın Bakanımız Murat Kurum’un Maltepe’mizi ziyaret ederek, projenin müjdesini vermesi beni de çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Maltepe’mize ve Anadolu Yakası’na hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.