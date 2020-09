Malta’dan Türk öğrenciler için ELT Yurt Dışı Eğitim Vizesinde yenilik

FELTOM’un tarihine bakıldığında organizasyonun 1989’dan bugüne Malta’daki tüm akredite İngilizce dil okullarını tek bir ulusal dernek altında bir araya getirdiğini gözlemlemek mümkündür. Feltom’un ana amacı Malta'da İngilizce eğitimi alan uluslararası öğrencilere verilen İngilizce dil eğitiminin kalitesini yükseltmektir.



Malta’da dil eğitimi almak isteyen öğrenciler, Türkiye'de bu alanda hizmet veren merkezlerin Covid-19 nedeniyle çalışmalarına ara vermesinde dolayı yakın geçmişte vize almakta zorlanmışlardı.



Konuyla ilgili konuşan European School of English’den Fatih Erdoğan, Türk temsilcilerle YEDAB’ın (Yurt dışı Eğitim Danışmanları Derneği) yakın tarihte gerçekleştirdiği web seminerinde “Süreç, eskisinden biraz farklı olacak” dedi.



Süreçle ilgili fikirlerini detaylandıran Erdoğan “Öğrencilerin belge ve pasaportları ilgili dil okullarına gönderilip, Malta'daki merkezi vize biriminde işleme alınmalı, sonrasında bu birimde onaylanan öğrenci pasaportları acentelere veya öğrencilere geri gönderilmelidir" diye devam etti.

Avrupa İngilizce Okulu 6 Temmuz'da derslere yeniden başladı ve Fatih Erdoğan sayıların önceki yıllara göre yaklaşık %10-15 daha düşük olduğunu söyledi.

FELTOM CEO'su James Perry, The PIE News'e verdiği röportajda “Türkiye, bu yeni uygulamanın nasıl gittiğini göreceğimiz bir test süreci olacak ve her şey yolunda giderse, FELTOM olarak bu süreci daha da geliştirmek için çaba sarf edeceğiz” dedi.



Perry ayrıca öğrencilerin dil okullarına gitme sürecinde mücadele ettikleri çok fazla konu olduğunu düşündüğünü ve bu yeni sistemin öğrencilerin Malta'ya seyahat etmelerini kolaylaştıracağını umduklarını da dile getirdi.



Dil eğitiminde öne çıkan destinasyonlardaki ELT okulları da- vizelerin izin verdiği ölçüde- öğrencileri tekrar kabul etmeye başladı.



İngiltere'deki Bayswater College, kısa süre önce 30 öğrenciye iki eğitim merkezinin kapısını yeniden açtı. Okullarda çalışan yetkililer; gelen öğrencilerin çoğunlukla Avrupa'dan geldiğini ancak Türkiye, Latin Amerika ve Asya'dan da rezervasyon almaya başladıklarını belirttiler.



İrlanda Hükümeti okulların uluslararası öğrenci almamasını istemesine rağmen Türkiye, İrlandalı ELT sağlayıcıları için de öncelikli bir ülke olarak öne çıkıyor.

Centre for English Studies Genel Müdürü ve EAQUALS Başkanı Justin Quinn, “Türkiye, vize durumunun değerlendirilmesi için gündemde ilk sırada yer alıyor” dedi. Ancak, Türk öğrenciler için İrlanda’ya vize işlemlerinin bu yıl Kasım veya Aralık ayına kadar açılmayacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.



2019 yılından beri İngiltere’de süregelen olaylar ve ülkeye gitmek için vize alma noktasında yaşanan zorluklar öğrencilerin yabancı dil öğrenmek için İngiltere’yi seçmesinin önündeki başlıca engeller olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuyla ilgili yorum yapan acenteler, İngilizce eğitim destinasyon seçeneği olarak öğrencilerin giderek İrlanda ve Malta'daki dil eğitim okullarını daha fazla tercih etmeye başladıklarını dile getirdiler.