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Maliye'den vergi 'mesajı'

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Gelir Vergisi#SMS
Maliyeden vergi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir vergisi öncesinde mükellefleri SMS’le uyarmayı planlıyor. Kira geliri elde eden 785 bin ev sahibine, evini 5 yıldan önce satan 110 bin mükellefe mesaj gönderilecek. Maliye basılı mektup göndermeyerek, 10 milyon lira tasarruf edecek.

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1 Mart'ta geçen yıl elde edilen gelirler için beyan dönemi başlıyor. Maliye Bakanlığı da gelir vergisi öncesinde mükellefleri SMS’le uyarmayı planlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri olan ev sahiplerine, iki işverenden maaş alanlara, evini 5 yıldan önce satanlara SMS gönderecek. Kira geliri elde eden 785 bin ev sahibine, evini 5 yıldan önce satan 110 bin mükellefe mesaj gönderecek. Maliye basılı mektup göndermeyerek, 10 milyon lira tasarruf edecek.

7 BİN TL SINIRI

Geçen yıl kira geliri elde edenler mart ayında elde ettikleri kira gelirlerini beyan etmek zorunda olacaklar. Geçen yıl kira geliri için istisna tutarı 7 bin liraydı. Ocak ayından yılın sonuna kadar toplamda 7 bin liranın üstünde kira geliri elde edenler bu yıl 1 Mart 2022 tarihinden itibaren beyanname vermek zorundalar. Evini aylık 580 lira kiraya veren bir evsahibi yıl boyunca 6 bin 960 lira kira geliri elde ettiğinde istisna tutarı 7 bin liranın altında kaldığı için beyanname vermesine gerek yok. Ya da evini geçen yıl kasım ayında 3 bin lira kiraya veren bir ev sahibi 2021 yılında iki ay kira geliri olarak 6 bin lira gelir elde ettiği için beyanname vermesine gerek yok. Ancak haziran ayında 3 bin lira kiraya veren bir ev sahibi 6 ayda 18 bin lira kira geliri elde ettiği ve 7 bin liranın üstünde gelir elde ettiği için beyanname vermek zorunda. Bir konuta birden fazla kişi ortaksa bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak istisnadan yararlanabiliyor. Ancak bir kişi birden fazla konutundan kira geliri elde ediyorsa 7 bin liralık istisnayı bir kez kullanabiliyor. 2022 yılı için ise sınır 9 bin 500 lira. Bu istisna 2023 yılında beyan edilecek kira geliri için kullanılabilecek. Konut kira geliri beyan edilmezse 7 bin liralık istisnadan yararlanamıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu yıl evsahiplerini 1 Mart tarihinde beyan döneminin başlamasına yönelik olarak SMS’le uyaracak. Kira gelirleri mart ayının sonuna kadar beyan edilebilecek. Beyan edilecek gelir 31 Mart tarihine kadar ödenecek. İkinci taksitin ise temmuz ayında ödenmesi gerekiyor.

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DEĞER ARTIŞ KAZANCI

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Maliye bu yıl değer artış kazancı kapsamına girdiğini düşündüğü 110 bin mükellefe de SMS atacak. Gayrimenkul alım satımı organizasyon içinde yürütülüyorsa ticari kazanç sayılıyor. Bir bedel ödeyerek elde edilen gayrimenkulün 5 yıl içinde elden çıkarılması durumunda elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak sayılıyor. Gayrimenkulün 5 yıllık süre geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen gelir, vergiye tabi değil. Beş yıllık sürenin hesabında gün olarak hesaplama yapılıyor. Gayrimenkullerin ivazsız (karşılıksız) şekilde elde edilmesi değer artışı kazancının konusuna girmiyor. Bu çerçevede, kişiye miras kalan gayrimenkulün daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmiyor. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazancının, 2021 yılı için 19 bin lirası gelir vergisinden istisna. Değer artışı kazancı elde eden mükelleflerin, gelirlerini elde edildiği yılı izleyen mart ayında beyan etmeleri gerekiyor. Vergi de mart ve temmuz ayında iki taksitte ödenebiliyor.

 

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Gelir Vergisi#SMS

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