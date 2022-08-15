Maliye’den siyasi partiye 'vergi kesintisi' yanıtı

Haberin Devamı

“Siyasi Parti Tarafından Yapılacak Hak Ediş Ödemeleri Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı” başlığında yayımlanan özelgede, soru,“Tapuda Genel Başkanlığınız adına kayıtlı bulunan bir arsa üzerine kendi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla bir bina yaptırmayı düşündüğünüz belirtilerek inşaatın yapımı sırasında yapılacak hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir” şeklinde özetlendi.

YÜZDE 5’LİK VERGİ KESİNTİSİ

Verilen yanıtta, gelir vergisi yasasına göre siyasi partilerin, vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edildiği belirtildi. Özelgede, gelir vergisi yasasına göre, birden fazla takvim yılına yayılan inşaat ve onarım işleriyle uğraşan kurumlara, bu işleriyle ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden yüzde 5 oranında vergi kesintisi yapılması gerektiği belirtilerek, “Tapuda Genel Başkanlığınız adına kayıtlı arsa üzerine yaptırılacak bina inşaat işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olması durumunda, yıllara sari inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilerek istihkak bedellerinden yüzde 5 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir” denildi.

15’İNCİ MADDE

Haberin Devamı

Açıklamada, aynı yıl içinde bitirilmesi planlanan ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi öngörülmeyen inşaat işleri için yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden, vergi kesintisi yapılmayacağı da vurgulandı. Maliye tarafından yapılan değerlendirmede ayrıca, Kurumlar Vergisi’nin 15’inci maddesinin birinci fıkrasında; kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, söz konusu maddelerde bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin kurumlar vergilerine mahsuben kesinti yapmaları gerektiği anlatıldı.