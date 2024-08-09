Maliye’den paylaşımlı yolculuğa vergi kararı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, paylaşımlı yolculuk sektöründe faaliyet gösteren sürücülerin vergi mükellefi olmalarına hükmetti. Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “Maliye Bakanlığı’na çağrımızı duyduğu için teşekkürler” dedi. Türkiye’de paylaşımlı yolculuğun resmileşmesi ve kronik taksi sorununun kökten çözümü için uzun bir zamandır çaba sarf ettiklerini kaydeden Öktem, Maliye Bakanlığı’na paylaşımlı yolculuğun önünü açtığı için teşekkür etti. Martı TAG’ın 200 bin sürücü ve 5 milyon yolcudan oluşan dev bir ulaşım ekosistemine dönüştüğünü hatırlatıp, vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Oğuz Alper Öktem, vakit kaybetmeden Martı TAG sürücülerini kendi şirketlerini kurmaya ve vergi ödemeye teşvik edeceklerini ifade etti. Şirketten yapılan açıklamada, adece Martı TAG faaliyetlerinden vergi olarak Hazine’ye birkaç yıl içinde yıllık 1 milyar dolar civarında ek kaynak yaratılacağının hesaplandığı bildirildi.