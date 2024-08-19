Maliye’den mobilyacılara 53 milyon TL’lik ceza

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Mobilyacıların imalatçı veya satıcı olarak örgütlendiği İstanbul’da MODOKO ve MASKO, Ankara’da da Siteler

gibi yerler başta olmak üzere, üretimin yoğun olduğu 29 kentte faaliyette bulunan mükelleflere denetim gerçekleştirildi.

42 MİLYON TL’LİK HASILAT KAYIT DIŞI

Denetimlerde, 42.3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi, 61 mükellefte KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin uyumsuzluk bulundu. Ekipler, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN’ı kullanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığını tespit etti.

463 FİRMANIN KAYDI YOK

Denetimlerde 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan çalıştığı saptanırken 52 işçinin kayıt dışı çalıştığı görüldü ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirildi. Gelir İdaresi, iş yerlerinin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine

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uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti.

Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen firmalarda ayrıca, fiili envanter çalışması yapılarak mal sayımı da gerçekleştirildi.

‘MÜCADELENİN DOZU ARTACAK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde gerekli denetimlerin tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar devam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak süreceğini söyledi.

Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vurgulayan Şimşek, “‘Maliye mutlaka kapınızı çalacak’ demiştik, başta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye devam edeceğiz” dedi. Şimşek, kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ettiklerine dikkati çekerek, dürüst mükelleflerin de her zaman yanında olduklarını vurguladı.