Maliye mükelleflere eylül sonuna kadar süre verdi... Vergi yüzsüzü afişe olacak

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Bakan Şimşek, kayıt dışılık ile mücadele, vergide adalet ve etkinliği sağlamanın yürüttükleri ekonomi programında en önemli bileşenlerden olduğuna dikkati çekti. Şimşek, bu kapsamda, 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listelerin yayımlanacağını açıkladı.

İKİ AYRI LİSTE

Bakan Şimşek, konuya ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayımlanmak üzere olduğuna işaret ederek, iki ayrı liste açıklayacaklarını bildirdi. Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezaların yer alacağını belirten Şimşek, açıklamanın bir diğer listesinde ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşenlerin ilan edileceğini kaydetti.

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DEPREM BÖLGESİ KAPSAM DIŞINDA

Şimşek, kamuoyunda ‘vergi yüzsüzü’ olarak bilinen bu listelerde yer almamak için halen 1 aylık süre olduğuna dikkati çekerek, “Açıklayacağımız ‘vergi yüzsüzü’ listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz” uyarılarında bulundu. Bakan Şimşek, düzenleme ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde deprem tarihi itibarıyla gelir ve kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunanların kesinleşmiş veya vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalara ilişkin borçlarının açıklanmayacağını bildirdi.

ŞİMŞEK SOSYAL MEDYADAN UYARDI

BAKAN Şimşek, kamuoyunda ‘vergi yüzsüzü’ olarak bilinen listede yer almamak için son tarihi sosyal medya hesabı X üzerinden de paylaşarak, “Vergi borcunu eylül sonuna kadar ödemeyenlerin listesini milletimize açıklayacağız” yorumunda bulundu. 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu/cezası olup ödemeyen mükelleflerin listesi 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde açıklanacak.