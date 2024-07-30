Maliye beyansız lüks araç sahiplerinin peşine düştü

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Bakanlıktan edinilen bilgilere göre VDK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz” mesajı ve talimatı doğrultusunda harcamalarına uygun vergi beyan etmeyen mükellefleri mercek altına aldı. Bu doğrultuda vergi müfettişleri, lüks araç sahibi olan kişilerin bu araçları hangi gelirle elde ettiğini ve bu geliri beyan edip etmediğini araştırmaya başladı.

ŞİMŞEK’TEN MESAJ

Haberin paylaşılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan verdiği mesajda denetimlerin yoğunlaştığının altını çizdi. Şimşek, “Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor. Gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz. Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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PORSCHE DE VAR FERRARI DE

Maliye Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre lüks segmentinde yer alan 7 bin 885 araç üzerinde çalışma yapıldı. Herhangi bir gelir beyanı veya şirket ortaklığı olmayan ya da ortaklığı olmasına rağmen şirketleri kâr dağıtımı yapmamış mükellefler tespit edildi. Bu lüks araçların 2022, 2023 ve 2024 model Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes (Maybach, G, S) ve BMW (740, I7) markalarında olduğu görüldü.

Bu çalışmalarda, kayıt dışı geliriyle lüks araç edinen mükelleflerin öncelikli hedef kitle olacağının altı çizildi. İncelemelerde, yaklaşık 3 bin aracın gerçek kişi üzerine kayıtlı olduğu, bu kişilerden 2 bininin 7 bin şirkette ortaklıkları bulunduğu ve bunlar arasında sadece 300 şirketin 2022 ve 2023 yıllarında kâr dağıttığı belirlendi. İncelenen 780 aracın ise mükellef olmayan kişiler üzerine kayıtlı olduğu tespit edilirken, bu kişilerin hiçbir gelir kaynağı da bulunmadığı tespit edildi.

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150’SİNİN MÜKELLEFİYETİ VAR

Lüks araç sahiplerinden sadece 150’sinin gelir mükellefiyeti bulunduğu ve bunlardan 100’ünün kârının da 1 milyon liranın altında olduğu tespit edildi.

İncelemelerde mükellef olmayan, bir şirkette ortaklığı ve başka gelir beyanı bulunmayanlara öncelik veriliyor. Ardından, şirket ortaklığı olduğu halde kar dağıtımı olmayan veya başka bir gelir beyanı olmayan mükelleflere yönelik çalışma yapılacak. Bu kapsamda, öncelikle 500 araç sahibi, gelirleriyle uyumlu olmayan bu durumun kayıt dışı kazançlarıyla ilgili olup olmadığının tespit edilmesi için vergi incelemesine sevk edildi.