Maliye Bakanlığı 2 bin personel alımı yapıyor! İşte kadro dağılımı

Maliye Bakanlığı 2 bin personel alımı başvuru için adayların araştırması devam ediyor. KPSS şartı aranacak olan başvurular, unvanlar için yapılacak olan yazılı sınavlar ile devam edecek. Başvuruda bulunacak olan kişilerin 35 yaşını doldurmamış olması da önem arz edecek. Maliye Bakanlığı 2 bin personel alımı için kadro dağılımı pozisyonlara göre değişkenlik gösterecek.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Vergi müfettiş yardımcısı pozisyonunda 200, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı pozisyonunda 500, Defterdarlık ve Uzman Yardımcılığı pozisyonunda 300, Gelir Uzman Yardımcısı pozisyonunda ise 1000 kişi istihdam edilecek.

HMB uzman yardımcısı sözlü sınav tarihi: 26 Ekim 2020



HMB Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlık uzman yardımcısı, Gelir uzman yardımcısı sınav tarihleri: Yazılı sınav; 24 Ekim 2020, Sözlü Sınav; 7 Aralık 2020



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz.” dedi. Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz.” ifadelerini kullandı.



