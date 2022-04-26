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Maliye Bakanı, turizm sezonu öncesi konuştu: Otellerde yer bulunmayacak

#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Turizm
Maliye Bakanı, turizm sezonu öncesi konuştu: Otellerde yer bulunmayacak
Erdinç Çelikkan

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, turizmin bu yıl canlı geçeceğini, beklentilerin çok iyi olduğunu söyledi. Bakan Nebati "Doluluk oranı İstanbul’da yüzde 68 civarında gidiyor şu an. Önümüzdeki ay otellerde yer bulunamayacak" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin turizmde bu yıl kriz öncesi hedefleri geçeceğini söyleyerek, "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok iyi. Harcamalar artıyor, gelenler fazla kalıyor. İstanbul’daki otellerde doluluk oranı mayıs ayında yüzde 92 olacak. Önümüzdeki ay otellerde yer bulunamayacak” dedi.

Bakan Nebati, Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin yaklaşan turizm sezonuna dönük sorularını yanıtladı.

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MİR KART’TA HİÇ SORUN YOK

Rus turistlerin Türkiye'deki harcamalarıyla ilgili Visa ve Master karttaki engellemeler nedeniyle bir sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağına dönük soruyu değerlendiren Nebati, “Mir Kart var. Mir Kart çok iyi kullanılıyor, katlamalı olarak gidiyor” dedi. Türkiye’deki yüzde 15 civarında işletmenin Mir Kart kullandığını dile getiren Nebati, bu oranın hızlı şekilde, katlamalı olarak arttığını kaydetti.

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OTELLERDE YER BULUNMAYACAK

İstanbul’daki otellerde mayıs ayındaki doluluk oranının yüzde 92’ye ulaştığını belirten Nebati, “Nisan'da Araplar kesildi. Doluluk oranı İstanbul’da yüzde 68 civarında gidiyor şu an. Önümüzdeki ay otellerde yer bulunamayacak. Araplar daha gelmeye başlamadı, şimdi herhalde Suudlar da gelmeye başlar. Turizm ile ilgili beklentilerimiz çok iyi, bir defa ben hedefimizi geçeceğimize inanıyorum, kriz öncesi hedefimizi. Harcamalar arttı, gelenler fazla kalıyor, şu an otelleri 2-3 ay kapatanlar var” diye konuştu.

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Turizm

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