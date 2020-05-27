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Ekonomi
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

Maldivler’e benzetiliyordu... Issız adaya döndü

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Maldivler’e benzetiliyordu... Issız adaya döndü
’Turizmin başkenti’ Antalya’da, 640 kilometre sahil bandında 202’si mavi bayraklı olan plajlarının yanı sıra el değmemiş koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Koronavirüs sürecinde hem turizmin durması hem de denize girmenin yasak olması nedeniyle sahiller ve koylarda tarihin en sessiz günleri yaşanıyor. Antalya’nın özellikle yaz döneminde en çok ilgi gören doğa harikalarından Suluada da koronavirüs nedeniyle ’ıssız ada’ya dönüştü.
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ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile Maldivler’e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada’da, yaz döneminde günde 100’ü aşkın tekneyle 2 bine yakın ziyaretçi ağırlanırken, koronavirüs nedeniyle tarihin en ıssız günleri yaşanıyor. Karayla bağlantısı olmayan adada kaynaktan çıkan buz gibi içme suyu da bulunuyor.

 

 

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