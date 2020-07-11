Maldivler,15 Temmuz'da turistlere kapılarını açıyor

Turizmin cenneti Maldivler’den turistlere müjdeli haber geldi. Maldiv Cumhuriyeti, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapalı olan kapılarını 15 Temmuzda açacağını duyurdu. Turizm Bakanlığı, ABD vatandaşları dahil uluslararası turistlere kapılarını açacaklarını ifade etti.

Ekonomisi yüksek ölçüde turizme dayalı ülkede, halkın yerleşim yerinde olmayan otellerin 15 Temmuz, Maldiv halkının yerleşim yerlerine yakın otellerin ise 1 Ağustosta açılacağı ifade edildi.

ÜLKEYE GİRİŞ İÇİN TESTE GEREK YOK

Turistlerin, Maldivler’e girmeden önce koronavirüs için ek bir ücret ödemeleri, bir sertifika veya test sonuçları almaları gerekmiyor. Semptomları olmayan turistler için de karantinaya gerek olmadığı ifade edildi.