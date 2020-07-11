MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMaldivler,15 Temmuz'da turistlere kapılarını açıyor
GeriEkonomi Maldivler,15 Temmuz'da turistlere kapılarını açıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Maldivler,15 Temmuz'da turistlere kapılarını açıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maldivler,15 Temmuz'da turistlere kapılarını açıyor
Abone Olgoogle-news

Hint Okyanusu'nda 1,200 adadan oluşan Maldiv Cumhuriyeti, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapalı olan kapılarını 15 Temmuzda açacağını duyurdu.

Turizmin cenneti Maldivler’den turistlere müjdeli haber geldi. Maldiv Cumhuriyeti, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapalı olan kapılarını 15 Temmuzda açacağını duyurdu. Turizm Bakanlığı, ABD vatandaşları dahil uluslararası turistlere kapılarını açacaklarını ifade etti.

Ekonomisi yüksek ölçüde turizme dayalı ülkede, halkın yerleşim yerinde olmayan otellerin 15 Temmuz, Maldiv halkının yerleşim yerlerine yakın otellerin ise 1 Ağustosta açılacağı ifade edildi.

ÜLKEYE GİRİŞ İÇİN TESTE GEREK YOK

Turistlerin, Maldivler’e girmeden önce koronavirüs için ek bir ücret ödemeleri, bir sertifika veya test sonuçları almaları gerekmiyor. Semptomları olmayan turistler için de karantinaya gerek olmadığı ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle