Malatya'da depremzedeler konteynerlere yerleşiyor

Malatya'da depremzedeler, geçici barınmaları amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladı.



Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Battalgazi, Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde evi yıkılan ve hasar gören vatandaşların geçici barınmalarını sağlamak için konteyner mahalleler kuruluyor.



Kentte 26 evin ağır hasar gördüğü Battalgazi ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde depremzedeler, konteynerlere yerleşmeye başladı.



Altyapısını Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Bulutlu Mahallesi'ne, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesinde 25 konteyner yerleştirildi. Konteynerlerin yanına ise vatandaşların hayvanları için çadırdan ahır kurulumu sürüyor.



Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde ise konteyner mahalle kurulumu sürerken kısım kısım depremzedeler yerleşmeye başladı.



Depremin yaralarının sarılmasıyla günlük yaşama dönmeye başlayan depremzedeler, Tarımköy uygulaması kapsamında inşa edilecek konutların yapılmasını bekliyor.



"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"



Evi ağır hasar gören Ramazan Orhan, AA muhabirine, depremin ardından kendilerine her türlü insani yardım malzemesinin ulaştığını söyledi.

Mahalleye yerleştirilen konteynerde ailesiyle yaşamaya başladıklarını dile getiren Orhan, "Devletimizden Allah razı olsun, konteynerleri getirdi, her tarafı temiz. Elektrik ve suyu bağladılar. Biz evlerimizin yapılmasını bekliyoruz. " dedi.



"75 YAŞINDAYIM, BÖYLE DEPREM GÖRMEDİM"



Depremzede Hüseyin Özcan ise kötü günlerin geride kaldığını belirterek, "75 yaşındayım, böyle deprem görmedim. Depremde çok kötü duruma düştük. Devletimiz bize konteyner verdi. Evlerimiz de yapılırsa çok mutlu olacağız. Biz köylüyüz, inek besleyen, nohut ve buğday ekenler, kayısısı olanlar var. Evlerin yanına depo da lazım." diye konuştu.



Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan ve deprem sırasında Bulutlu Mahallesi'nde bulunan Ahmet Mesut Özcan da mahallede kullanılabilir durumda ev kalmadığını söyledi.



Mahallelinin tamamının konteynerlerde kaldığını, kendilerine gerekli tüm yardımın yapıldığını anlatan Özcan, "Depremin ardından Valilik ile Belediye elinden gelen her şeyi yaptı. Devletimize ve milletimize yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür ederim. Bu kadar yapılabilirdi. Köyün hepsi yıkıldığı için şu an taşınması planlanıyor." şeklinde konuştu.



"KAYISIYI SATARAK DEVLETE OLAN BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ"



Kırsal mahallede yaşayanların tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını, bu nedenle mahalleli olarak yapılacak konutların büyüklüğüyle ilgili beklentileri bulunduğunu dile getiren Özcan, şunları kaydetti:



"Burada kayısı, buğday, pekmez gibi çok çeşitli tarım ürünleri üretiliyor. Bunları muhafaza edebilmek için geniş depo veya kilerlere ihtiyacımız var. 70 metrekare civarı çelik konstrüksiyonlu ev yapılacağı söyleniyor. Bu evleri biz 2 yıl ödemesiz, 18 yıl ise faizsiz ödeyeceğimiz için bu evlerin maliyetlerinin hesaplanarak 120-130 metrekarelik alana çıkarılmasını istiyoruz. Hem köylü rahat etsin hem de ürünlerini rahat koyabilsin. Memleketimizin temel geçim kaynağı kayısı. Eğer hasat döneminde kayısıyı piyasaya çıkarıp satarsak ürünün fiyatı düşer. Normalde burada kayısı depolanır ve ocak-şubat aylarında kilogramı 2-3 lira daha yüksek fiyata satılır. En azından biraz daha fazla gelir elde ederiz. Evler yıkıldı, ürünü depolayacağımız yer yok. Hasat sezonunda aynı anda kayısıyı satarsak kayısı fiyatları düşer, piyasa da zarar görür. Bu nedenle evlerin büyük yapılması gerekli. Kayısıyı satarak devlete olan borcumuzu ödeyeceğiz."



"DEVLETİMİZDEN RAZIYIZ"



Depremzede Zeynep Özcan ise yardımlardan memnuniyet duyduğunu bildirerek, "Devletimizden razıyız. Konteynerleri kurdu, bizi barındırdı. Bir an önce evimiz yapılsın." ifadesini kullandı.



Depremzede Elif Özcan ise eşyaları ve traktörünün yıkılan evin altında kaldığını, ineklerini ise yaklaşık 2 kilometre mesafede yakınlarının ağılına yerleştirdiklerini anlattı.



Komşusunun traktörüyle hayvanını sağmak ve yemlemek için her defasında 2 kilometre yol gittiğini, beklentilerinin ise Tarımköy uygulamasının hayata geçmesi olduğunu aktaran Özcan, uygulama kapsamında yapılacak evlerin geniş olmasını talep etti.