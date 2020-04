Malatya'da 95 tay doğdu

Malatya'da safkan Arap atlarının yetiştirildiği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesinde ocak ayından bu yana 95 tay dünyaya geldi.



Akçadağ ilçesinde 1865'te 27 bin dönümlük arazi üzerinde "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesinde birbirinden değerli safkan Arap atları yetiştiriliyor.



Yüksek dayanıklılıkları dolayısıyla Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan Arap atları, bugün at yarışlarının gözde ırkları arasında yer alıyor.

İşletmede son aylarda ise yeni doğumların heyecanı yaşanıyor.



Yarışseverlerin bir dönem büyük beğeniyle takip ettiği "Özgünhan, Ateştopu, Onurkaan, Tümözbey" gibi atların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, ocak ayında başlayan doğumlar devam ediyor. 16 aygır, 114 kısrakla yetiştiricilik faaliyeti yapılan işletmede 3,5 aylık dönemde 95 tay dünyaya gelirken, mayıs ortasına kadar 15 yavrunun daha doğması bekleniyor.



Şampiyon adayı taylar doğduktan sonra ilk 6 ay annelerinin yanında kalıyor ve sütle besleniyor. Her gün sabah saatlerinde anneleriyle dışarı çıkan yavruların, zarar görmemesi için işletme personeli bir an olsun gözleri üzerlerinden ayırmıyor.



Özel ilgiyle adeta bebek gibi yetiştirilen taylar, 2-2,5 yaşına geldiklerinde açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Satışlardan her yıl yaklaşık 4-5 milyon lira gelir elde ediliyor.



"HER TAY BİZİM İÇİN GELECEĞİN ŞAMPİYON ADAYI"



Sultansuyu Tarım İşletmesi Atçılık Şubesi Veteriner Hekimi İsmail Çağrı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaya gelen 95 tayın 49'unun erkek, 46'sının ise dişi olduğunu söyledi.



Kendini ispatlamış atların soyunun devamı niteliğinde olan bu tayların pistlerde gayet başarılı performans gösterdiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Buradaki her tay bizim için geleceğin şampiyon adayı. Bunu bilerek her türlü bakımını, beslenmesini anne karnından başlayarak yapıyoruz. Tayların gece gündüz demeden özenle bakımlarıyla ilgilenmekteyiz. Özellikle doğumdan sonra tayın beslenmesi ve bakımı ilerleyen yaşlardaki yarış performansını doğrudan etkiliyor. Bu dönemlerde, Malatya'da yetiştirilen kayısıların en iyileri, kuru üzümlerin özenle seçilmişleri, keçiboynuzu ve havuç, taylarımıza yediriliyor. Dönemine göre bazı vitamin ve mineral takviyelerimiz de oluyor. Bunda da olabildiğince doğal olanları tercih ediyoruz ve yemlerine meyve katarak veriyoruz."



Yılmaz, tayların 6. aydan sonra anneden ayrılarak başka bir alana alındığını anlatarak, "Bakımlarına orada devam ediliyor. İki yaşına gelen tayların ise satışı yapılıyor." diye konuştu.