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Ekonomi
Haber Giriş: 01.08.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ


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