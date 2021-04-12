MAKSDER’de Tekin Çınar dönemi

Tekin Çınar, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği’nin (MASKDER) seçimli olağan genel kurulunda oyların çoğunluğunu alarak başkan seçildi.



MASKDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çınar, mobilya sektörünün ihracat hedefini bu yıl 5 milyar dolara çıkardığını vurguladı.



Sektör olarak geçtiğimiz yılı 200 milyon dolar ihracatla kapattıklarını ifade eden Çınar şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sürdürülebilir ihracat için daha fazla üyemize ulaşmamız gerekiyor. Bu kapsamda sektörümüze yıllardır hizmet eden, ancak henüz MAKSDER üyesi olmayan firmalarımızı derneğimiz çatısı altında toplamak istiyoruz. Sektörümüzün Türkiye’nin toplam ihracatına daha fazla katkı sağlaması için ter dökeceğiz. Yeni ihracat pazarlarına ulaşmak için ekibimizi oluşturduk. Orta vadede ihracat yaptığımız ülke sayısını en az yüzde 20 artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu yıl 23’üncüsünü düzenleyeceğimiz Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı (İntermob) ise sektörümüzün üretim kabiliyetini ve ürün kalitesini yabancı misafirlerimize yerinde sergileyeceği en önemli buluşmamız olacak."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara