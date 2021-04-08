Make-A-Wish® Türkiye ile Hepsiburada’dan anlamlı iş birliği

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Make-A-Wish® Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) pandemi döneminde hayata geçirdiği yardım projeleri ile dikkatleri üzerine çekti. Hayata geçen yardım işlerinin başarısıyla tüm dünyadaki Make-A-Wish®’ler arasında da ödüllendirilen Make-A-Wish® Türkiye, son olarak da Türkiye’nin ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada ile anlamlı bir projeye imza atıyor. Make-A-Wish® Türkiye ve derneğin sosyal sorumluluk partneri Hepsiburada “Yıldızlı Markalar” projesini hayata geçiriyor.



“Yıldızlı Markalar” projesi kapsamında Hepsiburada, Make-A-Wish® Türkiye için özel bir pazarlama sayfası hazırlayacak. 11 Mart’ta hayata geçecek ve bir sene boyunca yayında kalacak bu sayfada, projenin amacı ve paydaşları anlatılacak. Ayrıca projeye destek veren markaların isim ve logoları yıldız içerisinde gösterilecek. Belirtilen yıldız içindeki logo ve isimlere tıklandığında direkt olarak mağazanın kendi profiline yönelecek. Bu alanda mağazanın tüm ürünleri gösterilecek. Aynı zamanda proje özelinde hazırlanan reklam banner’ı ana sayfada Ayrıcalıklar kutusunun altında gösterimde kalacak. Ayrıca destek olan markalar bu farkındalığa ortak olduklarını, mağazalarında, sosyal medya hesaplarında ve görsel içeriklerinde Make-A-Wish® Türkiye tanıtımını kullanarak müşterilerine sunabilecek.



Hepsiburada ve Make-A-Wish® Türkiye ile gerçekleştirilen projeye çok sayıda marka da bağışta bulunurak katkıda bulunuyor. Boris Becker, Kığılı, Luis Bien, Damat Tween, Uni Baby, Pinolini, English Home, Skechers, Faik Sönmez, Mariposa, AdL Love my body, Joker Baby, Flo, Eğriçayır Bal, Hich Luxury Concept, Gürmen Group/ Kip, Koçak Gold, Nestle, Perspective, Akkent Lokum, Make-A-Wish® Türkiye’ye bağışta bulunarak projeye katılan ilk markalar oldular. Projenin ilk yıldızlı markalarının yaptığı bağışlarla Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde tehlikeli hastalıklarla mücadele eden birçok çocuğunun dilekleri yerine getirilerek hastalıkla mücadelelerine katkı sağlanacak.



HEPSİBURADA “YILDIZLI MARKALAR” İLE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARA UMUT OLACAK



“Yıldızlı Markalar” projesinde elde edilen gelirlerle Bir Dilek Tut Derneği 3-18 yaşları arasında, çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocukların gerçekleşmesini imkansız olarak düşündükleri bir hayali gerçeğe döndürecek. Böylece dernek, dilek çocuklarına ve ailelerine mutluluk ve hayata bağlanma gücü vermeyi hedefliyor. Çocuklar gerçekten çok zor ve uzun bir tedavi süreci geçiriyorlar ama doğru tedavi ve iyi moral desteği sağlanırsa iyileşip hayatlarına devam ediyorlar. Bir Dilek Tut Derneği de çocuklara sihirli ve mutlu anılar yaratarak moral sağlama cephesinde destek oluyor.



Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’ünün hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.



DİLEKLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ, ÇOCUKLARDA HASTALIĞI YENEBİLECEKLERİNE DAİR UMUT OLUYOR



Yapılan desteklerin önemine değinen Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) CEO’su Füsun Kuran “Hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocuklar; yaşamlarını çok uzun süre hastane odaları, hastalığın yan etkileri, ağır ilaçlar, ağrılar gibi travmatize birçok faktörle birlikte geçiriyorlar. Çocuklarımızın imkansız olarak gördükleri dileklerini gerçekleştirerek amacımız; yaptığımız tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatında coşku ve umut yaratabilmek, "imkânsız" kavramını zihninden silebilmek. Bunu başardığınızda dilek çocuğu bu imkânsız dileğim gerçekleştiğine göre hastalığımı da yenebilirim diye düşünmeye başlıyor. Böylece onu hayata bağlıyorsunuz. Bu açıdan sosyal sorumluluk partnerimiz Hepsiburada’nın bize sağladığı bu desteği çok anlamlı buluyoruz. Hepsiburada sayesinde birçok dilek çocuğumuzun dileğini gerçekleştirerek onların hastalıkla mücadelesini kazanmasına fırsat sunacağız”.



Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, projeyi şu sözlerle yorumladı: “Hepsiburada olarak aylık 200 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığımız platformumuzda, Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) ile anlamlı bir iş birliğine imza atıyoruz. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha anladığımız bu günlerde, Türkiye’nin birçok şehrinde çeşitli hastalıklarla mücadele eden çocukların tedavi süreçlerine destek olduğumuz için oldukça mutluyuz. Binlerce çocuğun geleceğine dokunan Yıldızlı Markalar projesinde emeği geçen Bir Dilek Tut Derneği ve tüm markalara gönülden teşekkür ederiz. Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve içinde yaşadığımız topluma fayda sağlamayı misyon edinen anlayışımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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