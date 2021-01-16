‘Makam odası OSB’nin itibarı için’

Hürriyet’in dün, “Başkan bu nasıl müsrifliktir” başlığı ile gündeme getirdiği rapora ilişkin yapılan açıklamada, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan’ın hedefe konulduğu öne sürüldü. Bünyesinde 1.200 sanayi tesisi barındıran Kayseri OSB yönetiminin açıklamasında şöyle denildi. “Haberde yer alan harcamaların hiçbiri Tahir Nursaçan tarafından şahsi olarak yapılmadı. Osmanlı odasına alınan malzemeler piyasa değerine ve faturalı olarak alındı. Makam odası ve tefrişatı Yönetim Kurulu ve şahıslar için değil bizatihi Kayseri OSB itibarı ve kurumsal kimliği için yapılmış, Genel Kurul bütçesinde yer almış, bir sonraki genel kurul bütçesinde de açıkça ibra edilmiş bir harcamadır”

TESPİHLER CAMİ İÇİN

Açıklamada 73 bin liraya alınan tespihlere ilişkin ise “Tespihlere ilişkin harcamalar da gerçeği yansıtmamakta olup inceleme konusu tespihlerin çok büyük bir kısmı bölgemiz camisi için alınmış ve kullanılmakta olduğu kalan kısmının ise, bölge müdürlüğümüzü ziyarete gelen misafirlerimize hediye edilmek için alınmış olup, bunların bir bölümü hediye edilmiş, kalanlar ise bölge müdürlüğümüzde muhafaza edilmektedir” denildi. Açıklamada ayrıca, demirbaş listesinde bulunmayan 57 cep telefonunun ise bir GSM şirketince OSB’ye ücretsiz verildiği öne sürüldü.