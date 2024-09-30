MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Çinlilerin dampingi yerli üreticiyi zorluyor

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Çinli markaların fiyat politikaları ve yatırım kararlarını değerlendiren MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Özellikle Çin menşeli markalarda devlet sübvansiyonlarının damping amacıyla kullanılması sektörü ve diğer oyuncuları, yerleşik oyuncuları zor durumda bırakıyor. Zevkli ve tatlı rekabet son yıllarda yaşanmıyor. Daha çok fiyat rekabeti görüyoruz. İnanılmaz dampinglerle araçlar geliyor. Sadece pazar payı elde etmek için geliyorlar. Sürekliliği var mı? Bilmiyoruz. Yeni üretimler olacağı söyleniyor. Türkiye’de üretim olması ve istihdama katkı veriyor olması çok önemli. Ama bu tesislerin ortaya çıkması ve gerçek anlamda üretimle bu desteklerin alınması daha doğru olur. Daha verimli bir piyasa ve sağlıklı rekabet için elektrikli ve hibrit araçlarda yerli üretilen araçlara her seviyede fark gözetmeksizin teşvik bekliyoruz” dedi.

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Berk Çağdaş, dikkat çeken sözlerini şu şekilde sürdürdü:

‘BU DOĞRU BİR REKABET DEĞİL’

“Ben bir ayrımcılıktan bahsetmiyorum, resim ortaya koyuyorum. Renault olarak sanayi tarafımız Bursa’da 300 milyon Euro’yu aşan bir yatırımla entegre hibrit motor döküm yatırımı yaptı; OYAK ve Renault işbirliğiyle. Aynı zamanda Renault’un gelecek planları arasında 2027’ye kadar üretilecek olan 8 modelin 4’ünün Türkiye’de yapılması var. OYAK CEO’muz Süleyman Savaş Erdem’in bu araçların Türkiye’de üretiminin gerçekleştirilecek olmasında çok büyük katkısı vardır. Bunun da 450 milyon Euro tutacağını düşünürsek, biz zaten grup olarak iki yatırımla Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım yapmış olduk. Üstelik bu ortada elle tutuluyor ve gözle görülüyor. Renault’un arkasında bir hikâye var. Bu diğer yerli üreticiler içinde geçerli olabilir. Ben sadece rekabet yönüyle konuşuyorum. Eğer rekabetse bu doğru bir rekabet değil. Şartların doğru olması kaydıyla biz her türlü rekabete hazırız.”

D SEGMENTİNE RAFALE RÜZGÂRI

GEÇEN hafta Bodrum’da düzenlenen yeni Renault Rafale’nin tanıtım toplantısı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çağdaş, “D-SUV segmenti bizim eksiğimiz olan bir alandı. Rafale bu boşluğu dolduracak. Şahsi hedefim yıl sonuna kadar 1000 adedi geçmek. 2025’deki hedefimiz ise pazarın koşulları ve bizim beklentilerimize göre biraz daha farklı olabilir. Daha agresif hedefler koymayı planlıyoruz. Aracın fiyatı rekabetçi bir şekilde verildi. Bu aracın sahip olduğu bütün özellikler dikkate alındığında 2 milyon 650 bin lira iyi bir fiyat. Bu aracın üzerinde yeni teknolojiler ve 30’dan fazla yeni patent var” dedi. Yeni Rafale, 200 beygirlik tam hibrit (E-Tech) teknolojisine sahip motor ve en üst donanım özelliklerini barındıran Esprit Alpine donanım seviyesiyle 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunuldu. Tasarımı ile dikkat çeken otomobil; 2.71 metre diz mesafesi, solarbay cam tavanı, Google tabanlı Open R Link tablet ekranı ve ileri seviye sürüş asistanı sistemleriyle dikkat çekiyor. Marka ayrıca, Bodrum’daki tanıtım toplantısı kapsamında B-SUV segmentindeki iddialı oyuncusu makyajlı Captur’u da ilk kez tanıttı.