Mahsum Altunkaya: İhracatı arttırmak hiç durmadan çalışıyoruz

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Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunkaya, “Son 7 yılda olduğu gibi bu yılda meyve sebze mamulleri sektöründe en çok ihracat yapan firma olmamızın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şirketimizin ilk kurulduğu günden bu yana ürünlerimizin kalitesinden ödün vermeden önce insan prensibiyle ürünlerimizi tüketicilerinin beğenisine sunuyoruz. Ürünlerimizi üretirken son trendleri takip edip sürekli gelişen, araştıran ve yeniliklere açık bir firma olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlamak için büyük bir özveri ve titizlikle hiç durmadan çalışıyoruz. 2020 yılında tüm dünyada COVID-19 salgını dünyanın ana gündemi oldu. Özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında dünyanın birçok yerinde kısıtlamalardan dolayı ekonomik faaliyetler önemli ölçüde yavaşlamıştır. Pandeminin olumsuz koşullarına rağmen Türkiye’nin meyve sebze mamulleri yıllık ihracatını yüzde 8.8 arttırarak 1 milyar 683 Milyon dolar ile rekor kırdı. Meyve sebze mamulleri ihracatının yarısından fazlası Almanya, ABD, Irak, Hollanda ve Birleşik Krallık ülkelerine yapıldı. Bu ülkeler haricinde diğer faaliyet gösterilen ülkelerde de meyve sebze mamulleri ihracatı olumlu yönde seyretti. Bu olumlu tablonun nedenlerinden biri sektörümüz açısından ülkemizin birçok önemli avantaja sahip olmasıdır” dedi.

REKABET GÜCÜ

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Türkiye’nin üretime müsait geniş tarım alanları ve iklim özelliği nedeniyle pek çok çeşit kaliteli ürün yetiştirilebildiğini belirten Altunkaya, “Yetiştirilen ürünler ülkemizde yer alan yüksek teknolojili üretim tesislerinde üretilmektedir. Diğer bir önemli avantaj ise Türkiye’nin jeopolitik konumunda dolayı gerek Avrupa gerekse Ortadoğu ülkelerine yakınlığı da ülkemize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bunların haricinde tüm sektörlerde firmaların büyümesi ve markalaşma için devlet desteği çok önemlidir. Global pazarlarda rekabet ederken arkamızda güçlü ve markalarını destekleyen bir gücün varlığını ve desteğini hissetmek, firmaları daha kolay başarıya götüreceğine inanıyorum. İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki payının artırılması ve uluslararası piyasalara açılan firmaların rekabet güçlerinin arttırılması açısından önem taşımaktadır. Sonuç olarak; devlet teşvikleriyle ihracatı desteklemek özellikle ülkemiz gibi ihracata dayalı büyüme modelini benimsemiş ülke ekonomileri için çok önemli bir konudur. Ülkemizde bu zamana kadar bu destekler verilmiş, bundan sonraki dönemde de ihracat desteklerinin verileceğine inanıyoruz” diye konuştu.