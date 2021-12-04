Mahmut Asmalı, konutta arz açığının büyüdüğüne dikkat çekti: ‘Talep canlı, üretim az’

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Pandeminin de etkisi ile kimi üreticilerin yatırım iştahlarında azalma olduğunu söyleyen Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, “Her yıl evlenenler, boşananlar, göç edenler ve hayat standartlarını iyileştirenler için 750-800 bin yeni konuta ihtiyaç var. Ama geçen yılda da bu yılda alınan ruhsatlarda düşüş oldu. Üretim kısmında her yıl yaklaşık 150 bin açık oluştu” dedi. Konutta arz sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çeken Asmalı, maliyetlerdeki artışa da değindi. Aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) de Başkanı olan Asmalı, “Sene başından bu yana inşaat maliyeti yüzde 50 arttı. Neden konut fiyatı artıyor sorusunun cevabı bu. Hem üretim az, hem de maliyetler her geçen gün yükseliyor” ifadelerini kullandı.

1.7 MİLYAR TL YATIRIM

Firmalarının ise bu dönemde çekimser olmadığını, aksine 2021’i yatırım yılı ilan ettiklerini belirten Asmalı, “Sektörde de öncü bir rol oynayarak 1 milyar 750 milyon lira yatırım maliyetine sahip 3 proje için harekete geçtik. Ümraniye’de konut ve ticari üniteler, Büyükçekmece’de villalar ve Arnavutköy’de ise kaplamacılar için sanayi projesi geliştireceğiz” dedi. Yatırımın ilk halkalısının ise Ümraniye’deki ‘Limonlu Bahçe Konakları’ olduğunu söyleyen Asmalı, bu proje için için 850 milyon lira yatırım yapacaklarını ekledi.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Akyapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinçel de Alemdağ Caddesi üzerinde yer alan projenin eski bir teknoloji fabrikası olan Netaş arazisinde, kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçtiğini söyledi. 15 blokta, 509 daire ve 148 adet ticari üniteden oluşan proje için yüzde 25’lik ön talep aldıklarını belirten Dinçel, metrekare fiyatının 17 bin 200 liradan başladığını dile getirdi. Millet Bahçesi’nin hemen yanında yer alan projenin çıkışında M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunun Yamanevler durağı bulunuyor. Yatay mimari özelliği taşıyan projede teslimlerin Aralık 2024’te yapılması planlanıyor.

3.5 MİLYON METREKAREYE ULAŞACAK

Gayrimenkul sektöründe 23 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Mahmut Asmalı, 3 milyon metrekarenin üzerinde inşaata imza attıklarını söyledi. 2 yıl içinde bu rakamı 3.5 milyon metrekareye çıkaracaklarını ifade eden Asmalı, şu anda 1.879 konut, 147 villa, 309 cadde mağazası olmak üzere; toplam 551 bin metrekare inşaatın yapımına devam ettiklerini kaydetti.