Son dakika haberi: Mahkemeden Sultanahmet Köftecisi ile ilgili ‘tarihi’ karar

Taklitlerinden korunmak için yıllardır hukuk mücadelesi veren Sultanahmet Tramvay Durağı’ndaki ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi’ markasının sahibi Elit Gıda, marka hakkını ihlal ettiği iddiasıyla hemen alt tarafındaki Kızılkaya Kardeşler Sultanahmet Köftecisi’ne açtığı davayı kaybetti.

Sultanahmet Tramvay Durağı 12 numarada yıllardır hizmet veren ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta’, marka adını bir süre önce ‘1920 Sultanahmet Köftecisi’ olarak değiştirme kararı almıştı. 1920 Sultanahmet Köftecisi’nin Onursal Başkanı Mehmet Tezçakın, “Taklitçilerin kullanamayacakları tek şey kuruluş tarihimizdi. Biz de marka adını 1920 Sultanahmet Köftecisi olarak değiştirdik. Artık herkes bilmeli ki, tabelasında 1920 tarihi olmayan dükkanlarda ve marketlerde satılanların, Sultanahmet köftesi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur” demişti.

6 YILLIK DAVA

Elit Gıda, Sultanahmet Tramvay Durağı 4 numarada ‘Sultanahmet Köftecisi’ olarak faaliyet gösteren ‘Kızılkaya Kardeşler Sultanahmet Köftecisi’ne de 6 yıl önce marka hakkının ihlal ettiği iddiasıyla dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, davacı Elit Gıda, davalı Kızılkaya Kardeşler’in ‘Meşhur Sultanahmet Köftecisi’ markasını kullanımının durdurulmasını, marka hakkına tecavüzün tespitini ve 20 bin lira tazminata hükmedilmesini talep etti. Davaya cevap veren ‘Kızılkaya Kardeşler’in avukatı “Davalı, ‘Kızılkaya Kardeşler Meşhur Sultanahmet Köftecisi’ olarak markasını tescil ettirmiştir. Bu marka davacının markasının aksine ayırt edici niteliktedir. Dava reddedilsin” dedi.

ÇELİŞKİLİ DAVRANMA

Mahkeme, marka hakkının ihlal edilip edilmediğinin tespiti için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda tarafların belirli farklılıkları kapsayacak şekilde markalarını TPMK nezdinde tescil ettirdiğini belirtti. Bilirkişi, “Davacı şirket, yıllardır davalı şirketin bu markayı kullandığını bilmesine rağmen 30 yıldır davalının ‘Kızılkaya Kardeşler Meşhur Sultanahmet Köftecisi’ markasına ses çıkarmamıştır. Uzun süre sonra dava açılması çelişkili davranma yasağına aykırılık oluşturmaktadır. Davacı bunca yıldır neredeyse yan yana dükkanlarda sessiz kalmak suretiyle hakkını yitirmiştir” denildi.

TEK SAHİBİ OLAMAZ

Mahkeme geçen ayki gerekçeli kararında tarafların kullanmak istedikleri markanın ‘Sultanahmet Köftecisi’ ibaresi olduğunu belirtti. Kararda, “Yıllar boyu Sultanahmet Meydanı çevresindeki köftelerin beğenilmesi ve akıllarda yer etmesi yüzünden sadece taraflar değil üçüncü kişiler dahi bu ibareyi kullanarak müşteri çekmeye çalışmaktadır. Ancak yalnızca bu ibarenin tek bir sahibi olamayacağı artık tarihe ve bölgeye mal olmuş olduğu sonucuna varılmalıdır. Tarafların markalarının farklılaşmış olduğu, tüketicilerin ayırt edebileceği şekilde kullanımın olduğu görülmektedir. Ayrıca tarafların kullanımları eskiye dayanmakta olup bilirkişilerce 30 yıl öncesine dair faturalara ulaşılmıştır. Aradan geçen bu zamana bakılınca artık ticari olarak birlikte var olan kullanımların mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle davanın reddine karar verildi” denildi.