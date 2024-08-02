Mahkemeden kritik Kapadokya kararı

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Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Kapadokya’ya ilişkin üst ölçekli planları, telafisi güç zararlara yol açacağı gerekçesiyle durdurdu. Oybirliğiyle alınan kararda, “Hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

TARİHİ MİRAS ZARAR GÖRÜR

Kapadokya Alan Başkanlığı Komisyonu’nca hazırlanan ve geçen yıl 15 Ağustos’ta askıya çıkarılan, itirazlar üzerine bazı değişiklikler yapılan 1/25.000 ölçekli Kapadokya Alanı Üst Ölçekli Alan Planı, ekim ayında onaylanmıştı. Ancak Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası planın Kapadokya’yı korumak yerine imara açacağı, tarihi mirasa geri dönülmez zararlar vereceği iddiasıyla iptali için mahkemeye başvurmuştu. Dosyayı görüşen Kayseri İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürütmeyi durdurma istemini 3 Haziran 2024’te oybirliğiyle reddetmiş, esasa ilişkin kararını ise ekim ayına bırakmıştı. Kayseri’nin yürütmeyi durdurmaya ilişkin ret kararını üst mahkemeye taşıyan Mimarlar Odası, birkaç gün önce Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden gelen kararla sevindi.

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Ankara Bölge İdare Mahkemesi, planların yürütmesini ‘oybirliğiyle’ durdurdu. Üst mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrasında yerel mahkemenin ekim ayında planları esastan görüştüğünde ‘iptal’ geleceği tahmininde bulunan yetkililer, “Çünkü yerel mahkeme planı esastan görüştüğünde iptal vermezse, yine itiraz edilir. Dolayısıyla o dosya da aynı üst mahkemeye gideceğinden yerel mahkemenin bu karara aykırı bir karar vermeyeceğini düşünüyoruz. Olur da kararda direnirlerse, görmediğimiz bir şey görmüş oluruz” dediler.