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Mahkeme karar verdi... Martı TAG'a durdurma kararı

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#Martı TAG#Uygulama#Mahkeme
Mahkeme karar verdi... Martı TAGa durdurma kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 10:41

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından Martı TAG aleyhine açılan davada karar çıktı.

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Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca (İTEO) açılan davada mahkemenin, "MARTI TAG" hizmetinin ticari ve iş faaliyetlerine engel olmayacak şekilde durdurulmasına yönelik kararını eleştirerek, "Üst mahkeme bu kararı da bozacaktır." dedi.

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava sonrası gazetecilere açıklama yapan Öktem, mahkemenin taraflı karar verdiğini savundu.
Öktem, şunları kaydetti:

"Biz New York'a gidip New York borsasına açılacağımızı duyurduğumuz ve imzayı attığımız günün arkasında bir celse dava görmeden, bir tane ifade almadan erişim engeli kararı getirmişti aynı hakim. Şimdi aynısını yapıyor. 'Oldu bitti'ye getirilen bir durum var. UKOME'de bir yönetmelik konuşuluyor, beklenmesi gereken müzekkereler var ama hakim 'oldu bitti' bir karar vermiştir. Geçen sefer verdiği erişim engeli kararını da üst mahkeme bozmuştur. Üst mahkeme bu kararı da bozacaktır. Taksi lobisi bizi adliye adliye gezdirip bezdirmeye çalışıyor. Biz bezmeyiz, mücadeleye devam edeceğiz."

Öktem, "MARTI TAG"ın 170 bin sürücüsüyle İstanbul'a hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

DAVA

İTEO'nun "MARTI TAG" hizmetine ilişkin haksız rekabet iddiasıyla açtığı dava, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldü.
Dosyayla ilgili karar veren mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederek, "MARTI TAG" uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirdi.
Mahkeme, "https://www.mart.tech.com" sitesi ile MARTI mobil uygulaması üzerinden sunulan "MARTI TAG" hizmetinin ticari ve iş faaliyetlerine engel olmayacak şekilde durdurulmasına hükmetti.

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#Martı TAG#Uygulama#Mahkeme

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