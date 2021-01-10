Mahkûmlardan 48 milyon maske

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesinde pandemi sürecinde 47 milyon 821 bin 188 adet maske imal edildi. Maske başta olmak üzere tek kullanımlık hastane ürünleri il sağlık müdürlüklerine gönderildi. Ayrıca bu kurumlarda meyve, sebze, ekmek ve unlu mamuller, gıda, giyim, mobilya imalatı yapılıyor. Mahkumlara tahliye olduktan sonra iş ve meslek sahibi olabilmeleri için keçi yetiştiriciliği eğitimi veriliyor.

ÜRETİM PLANI DEĞİŞTİ

Türkiye’de salgının görülmesiyle birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla İşyurtları Kurumu yeni bir üretim planına geçti. 180 işkolunda faaliyet gösteren işyurtları tek kullanımlık hastane ürünleri ve hijyen ürünlerinin imalatına ağırlık verdi. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu bu ürünler Türkiye çapında birçok noktada hızlı ve ekonomik olarak satışa sunuldu.

TULUM DA ÜRETTİLER

Yeni iş planı çerçevesinde pandemi sürecinde 47 milyon 821 bin 188 adet maske, 3 milyon 619 bin 72 adet tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretimi yapıldı. 8 milyon 520 bin 485 adet spanç katlama, 1 milyon 244 bin 176 adet gözlük montaj işi yapıldı. Böylece tüm ceza infaz kurumları, il sağlık müdürlükleri başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının maske, tulum ve diğer tek kullanımlık ürün ihtiyaçlarını karşıladı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü geri dönüşüm faaliyetleri ve kompost gübre üretimiyle doğa dostu çalışmalar da yapan İşyurtları Foça’da biyogaz tesisi kurdu. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen hayvancılık faaliyetleri sonucunda oluşan hayvansal atıklar biyogaz tesislerinde işlenerek elektrik enerjisine çevrilmeye başlandı. Biyogaz tesisinde bugüne kadar 489 bin 323 kilovat saat elektrik üretildi.

GEZEN TAVUKLARI DA VAR

İşyurtları Kurumu Kalkınma Ajanslarıyla işbirliği yaparak geçen yıl 14 projeyi uygulamaya geçirdi. İşyurtlarınca Burdur E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde yapılan “Honamlı Keçi Yetiştiriciliği” projesinin ilk yavruları 2020’nin sonuna doğru doğmaya başladı. Proje Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile koordineli olarak yürütülüyor. Şu anda 331 Honamlı Keçisi bulunan Burdur E Tipi’ndeki hayvancılık tesislerine, 2021 yılında 2 ağıl sağımhanenin de eklenmesi planlanıyor. Bu kapsamda yılda yaklaşık 50 hükümlüye iş başında uygulamalı olarak mesleki eğitim alma ve çalışma imkanı da sunulacak. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu bünyesinde 320 metrekare gezen tavuk kümesi, Burdur E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu bünyesinde bin metrekare küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için ahır yapıldı.