Mahir Ünal'dan 'büyüme' açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bugün açıklanan büyüme verisiyle ilgili olarak ''Türkiye, pandemi şartlarına rağmen birçok ülkeden pozitif ayrışarak 2020’nin 4. çeyreğinde %5.9, yıl genelinde %1.8 büyüme gerçekleştirdi. 2020'yi büyümeyle kapatan az sayıda ülkeden biriyiz'' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye ekonomisine ilişkin bugün açıklanan büyüme verisiyle ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.
Ünal, büyüme verisine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Türkiye, pandemi şartlarına rağmen birçok ülkeden pozitif ayrışarak 2020’nin 4. çeyreğinde %5.9, yıl genelinde %1.8 büyüme gerçekleştirdi. 2020'yi büyümeyle kapatan az sayıda ülkeden biriyiz'' dedi.
Türkiye, pandemi şartlarına rağmen birçok ülkeden pozitif ayrışarak 2020’nin 4. çeyreğinde %5.9, yıl genelinde %1.8 büyüme gerçekleştirdi. 2020'yi büyümeyle kapatan az sayıda ülkeden biriyiz #BüyüksünTürkiye— Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) March 1, 2021
Bazı ülkelerin 2020 rakamları:
ABD -%3.5
Almanya -%4.9
İngiltere -%9.9