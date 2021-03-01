Mahir Ünal'dan 'büyüme' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye ekonomisine ilişkin bugün açıklanan büyüme verisiyle ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal, büyüme verisine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Türkiye, pandemi şartlarına rağmen birçok ülkeden pozitif ayrışarak 2020’nin 4. çeyreğinde %5.9, yıl genelinde %1.8 büyüme gerçekleştirdi. 2020'yi büyümeyle kapatan az sayıda ülkeden biriyiz'' dedi.