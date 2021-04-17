Mahalle esnafından ‘getir’ecek

Son olarak yurtdışında da faaliyet göstermeye başlayan Getir, tüketicilere mahalle esnafı aracılığı ile de hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

ERTESİ GÜN HESAPTA

GetirÇarşı uygulaması ile 30-35 dakikada teslimat yapmayı planladıklarını açıklayan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “GetirYemek uygulaması ile esnafla ilk temasımızı kurduk. Burada 40 bin esnafla olan iletişimimiz bizleri bugün GetirÇarşı uygulaması için cesaretlendirdi. Bu konuda hem esnaftan hem de tüketiciden gelen talepleri değerlendirdik ve karar aldık. İsteyen esnafımız bizimle iletişime geçerek ağımıza dahil olabilir. Yapılan alışverişin turarı da ertesi gün esnafımızın hesabına yatacak. Böylece pandemide yüksek gelir kaybına uğrayan esnaf için önemli bir uygulama olacak” diye konuştu.

TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Manavdan kasaba kadar tüm esnafların uygulamada olacağını belirten Tuncay Tütek, “Bu konuda teknolojisi yeterli olmayan esnafa teknoloji desteği sağlayacağız. Şimdilik saha da 300 kişilik bir kadro ile çalışmaya başlıyoruz ama bu hızla büyüyecek. Bu büyümeye bağlı olarak sağladığımız istihdam da artacak. İlk etapta manav, kasap, yufkacı, fırın, balıkçı, çiçekçi, pastane, nalbur, aktar, kırtasiye, züccaciye ve kitabevleri de sisteme dahil olacak. GetirÇarşı üyesi işletmeler tek bir ekran üzerinden, kolaylıkla, tüm siparişlerini, sipariş hareketlerini, finansal hareketlerini gözlemleyebilecek, ürünlerini satışa açabilecekler.

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