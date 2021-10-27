Mahalle esnafı bir tıkla evde

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Yemeksepeti ve online market ihtiyaçlarına yönelik Yemeksepeti Banabi’den sonra şimdi yeni bir uygulamayı devreye alıyorsunuz. Yemeksepeti Mahalle. Nedir Yemeksepeti Mahalle? Sizi böyle bir uygulamaya ihtiyaç olduğunu düşündüren faktörler ne oldu?

Yemeksepeti Mahalle’nin arkasında aslında anlamlı bir hikâye var. Bu hikâyenin iki temel konusu bulunuyor; kullanıcılarımıza hizmet ve mahalle esnafına destek. Hepimizin bildiği üzere özellikle pandemiyle birlikte evlerde daha fazla vakit geçirilmesiyle kullanıcı davranışlarında bazı değişiklikler yaşanmaya başladı. Daha önce hiç online alışveriş yapmayan birçok kişi bu dönemde e-ticaret ile tanıştı. Hatta Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan e-ticaret araştırmasının sonucu 2020 yılı e-ticaret hacminin 2019 yılına göre yüzde 66 arttığını hepimize gösterdi. E-ticarete olan talep önemli seviyede artınca kullanıcıların beklentileri de yükseldi. Artık tüketici istediği ürüne, istediği yerden ve istediği zaman hızlıca ulaşmayı bekliyor. Durum böyle olunca da e-ticarette hizmet kalitesi/UX, ürün çeşitliliği ve hız büyük bir önem kazandı. Bugün e-ticaretin evrimleşerek yerini hızlı ticaret dediğimiz h-ticarete bıraktığını gözlemliyoruz.

4 BİNDEN FAZLA ÜRÜN

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Yemeksepeti olarak yüzbinlerce çeşit ürünü, 81 ilde, 55 bin iş ortağı restoran, 270’i aşkın hizmet noktası ile 7/24 dakikalar içinde kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Bununla birlikte inovatif kimliğimizle, hızlı teslimatı iş yapış biçimimizin bir parçası haline getiriyoruz ve yeni trend h-ticarete geliştirdiğimiz yeni hizmetlerle sektörümüzde öncülük ediyoruz. Yemeksepeti Banabi 2019 yılında bu alanda attığımız önemli bir adımdı. Şu an Yemeksepeti Banabi ile 39 ilde milyonlarca kullanıcımıza 4 binden fazla ürün çeşidiyle hizmet veriyoruz. Yemeksepeti Mahalle de aynı misyonla ve tam olarak hızlı ticaret odağında hayata geçirdiğimiz bir hizmetimiz. Yemeksepeti Mahalle ile beraber kullanıcılarımıza mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerden bildikleri, beğendikleri ve istedikleri ürünleri dakikalar içerisinde ulaştırıyoruz, hatta zaman aralığı seçebilme özelliği sayesinde onlara siparişlerini istedikleri zaman teslim alabilme imkânı tanıyoruz. Hizmet yelpazemizi genişlettiğimiz Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcımızın tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılama hedefimizi gerçekleştiriyor ve sektördeki pazar lideri konumumuzu pekiştiriyoruz.

Hikâyenin diğer önemli konusu ise mahalle esnafına destek. Yemeksepeti olarak kurulduğumuz günden bu yana restoranlara destek olma misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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DİJİTALLEŞMEYE DESTEK

Son bir yılda 45 bine yakın restoranın dijitalleşmesine destek olduğumuzu söyleyebilirim. Bu sayede bu restoranlar pandemi ile artan online paket servis sektörünün bir parçası olup işlerini devam ettirebildiler. Hatta bir kısmı işlerini büyüttü bile. Bu noktada mahallemizdeki yerel esnafın da dijitalleşerek her geçen gün büyüyen h-ticaret sektörünün bir parçası olup işlerini daha da büyütebilmelerini hedefliyoruz. Yemeksepeti Mahalle de tam olarak bu amaca hizmet eden bir proje. ‘Yemeksepeti Mahalle ile esnafı dijitalleştirerek esnafın sürdürülebilir şekilde büyümesine destek oluyoruz, adil rekabet ortamı sunuyoruz ve bununla birlikte yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyoruz.

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Yemeksepeti Mahalle hem kullanıcılarımızın hem de yerel esnafımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Yemeksepeti Mahalle ile herkes kazanacak. Hem çok mutluyuz hem de çok gururluyuz.

Yemeksepeti üzerinden verilen siparişler sayesinde restoran sektöründe önemli bir sıçrama yaşandı. Yemeksepeti Mahalle uygulaması esnafa ne tür yenilikler getirecek, katkı sağlayacak?

Yemeksepeti olarak birlikte çalıştığımız restoranları iş ortaklarımız olarak görüyoruz. Onların işlerini büyütmeleri, performanslarını artırmaları, daha kaliteli hizmet verirken daha çok kazanmaları bizim için önemli. Bu noktada belirttiğim gibi kurulduğumuz günden bu yana restoranları dijitalleştirme misyonunu üstleniyoruz. Ancak dijitalleştirmeyi sadece restoranların online sisteme dahil olup satış yapabilmeleri olarak ele almıyoruz. Portakal isimli platformumuz sayesinde restoranları verilerle destekliyoruz. Portakal, restoranlara işlerini operasyonel ve finansal açıdan geliştirme ve büyütme imkânı sunan, self-servis bir danışmanlık ve destek platformu. Portakal sayesinde restoranlar daha önce telefonla, e-posta ile ilerleyen birçok diğer süreci buradan ilerletebiliyor. Menü güncelleme, fiyat değişimi, bölge artırımı gibi birçok konu Portakal üzerinden yapılabiliyor veya talebi oluşturulabiliyor. Devamında talebin durumu da yine Portakal üzerinden takip edilebiliyor. Böylece iş gücü kayıpları, hatalı iletişimle olası yanlışlıklarının önüne geçilmiş oluyor.

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E-TİCARETİN PAYI ÇOK BÜYÜK

Yemeksepeti Mahalle’de de Portakal uygulamamıza benzer bir sistem bulunuyor. Yemeksepeti Mahalle’de üye iş ortağı esnaflarımıza özel mobil bir uygulamamız var. Bu uygulama ile esnafımız stok kontrolü, ürün kontrolü, kendi siparişlerinin performanslarını analiz etme, çalışma saatleri gibi veriye dayalı birçok konuda analiz yapma fırsatı buluyorlar. Ek olarak yerel esnaf her türlü sorusu ve gelişim fırsatı için de ekibimizden destek alabiliyor. İleriki dönemde esnafın analiz yapabileceği konuların kapsamını genişleteceğimizi söyleyebilirim. Bununla birlikte dünya çok büyük bir dijital dönüşümün içerisinde. Bu dönüşümün içerisinde ise e-ticaretin payı çok büyük. Belirttiğim gibi daha önce hiç online alışveriş yapmayan birçok kişi bu dönemde e-ticaretle tanıştı ve e-ticaret hacmi çok önemli bir noktaya geldi. Hatta 2020 yılında küresel e-ticaret hacmi yüzde 26 gibi ciddi bir büyüme gösterdi. Bu noktada Yemeksepeti güvencesiyle yerel esnafı gelişen ve büyüyen bu dünya ile buluşturuyoruz. Yemeksepeti Mahalle ile sağladığımız dijital pazaryeri alanına ek olarak bahsettiğim veri desteği ile de esnafımıza işlerini operasyonel ve finansal açıdan geliştirme, büyüme ve adil rekabet fırsatı sunuyoruz. Yemeksepeti olarak 20 yıllık tecrübemiz, 25 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcı ağımız, teknik gücümüz, profesyonel ekibimiz ve güvencemiz ile tüm paydaşlarımıza yarar sağlayamaya devam edeceğiz.

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Yemeksepeti Mahalle kurarken Marketyo’yu satın alarak ilk adımı attınız. Bunun sebebi neydi? Ayrıca Türkiye’de girişimcilik ekosistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok hızlı bir şekilde geliştiğini söyleyebilirim. Ancak gidilecek daha çok yol var. Yemeksepeti olarak kurulduğumuz günden bu yana girişimcilik ekosisteminin bir parçasıyız ve önemli bir destekçisiyiz. 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz zamanının ilk ve en büyük internet exit’i olma özelliğimizle de özellikle bu sektörde bir çok oyuncuya ilham olup yolunu da açtığımızı düşünüyorum. Yemeksepeti Mahalle özelinde ise, hizmetimizi başlatırken stratejik bir kararla 60 ilde online market alışverişi hizmeti veren ve yerel zincirlere teknik altyapı ve yazılım desteği sağlayan Marketyo’yu bünyemize kattık. Dolayısıyla deneyimli bir ekibi bünyemize katarak Yemeksepeti Mahalle hizmetini daha hızlı başlatmış olduk. Marketyo’yu satınalma kararımız ile ayrıca Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine büyük destek olduğumuzu söyleyebilirim.

HEDEF 10 BİN MAHALLE ESNAFINI DİJİTALLEŞTİRMEK

Yeni uygulamanın hedefleri ne? Kaç kullanıcıya, kaç esnafa ulaşmayı bekliyorsunuz? Tüm Türkiye çapında kullanılabilecek mi bu uygulama?

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Yemeksepeti olarak biz 20 yıl önce Türkiye’de henüz internet kullanımı yaygın değilken bir sektör oluşturduk ve insanların evlerine yemek siparişi verme kültürünün oluşmasında çok ciddi bir rol üstlendik. Bu yola da iş ortağı restoranlarımız ile omuz omuz vererek başladık. Yıllar geçtikçe ve tüketici davranışları da değişmeye başlayınca kullanıcılarımız bizden yemek siparişi dışında diğer ürün tedariklerine de ulaşabilecekleri ek hizmetler dilediler. 2019 yılında hızlı market hizmetimiz Yemeksepeti Banabi ile bunun ilk ayağını sağladık. Bugün ise Yemeksepeti Mahalle ile mahalle esnafını da dahil ederek hizmet ağımızı bu beklentiler doğrultusunda daha da genişletiyoruz. Dolayısıyla müşteri odaklı hizmet hedefimizi Yemeksepeti Mahalle ile pekiştiriyoruz ve kullanıcılarımızın beklediği hizmet özlemine son veriyoruz.

Bununla birlikte belirttiğim gibi Yemeksepeti Mahalle ile mahalle esnafını dijitalleştirerek onlara büyüyen h-ticaret sektöründe oyun alanı, Yemeksepeti üye ağına erişim, teknik destek ve adil rekabet ortamı sunarak sürdürülebilir bir şekilde büyümelerine destek oluyoruz. Diğer yandan bu hizmetimiz ile yerel ekonomiye ve istihdama da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz 2021 sonuna kadar 10 bin mahalle esnafını dijitalleştirmek.

Ek olarak kullanıcılarımıza sınırsız hizmet sunmak adına hizmet yelpazemizi genişleterek istedikleri ürünü, istedikleri zaman, istedikleri yerden sipariş verme hedefimiz bulunuyor. Yemeksepeti Mahalle’de şu an market, kasap, manav, kuruyemiş, petshop, balık&deniz ürünleri, çiçek, şarküteri, kozmetik&güzellik ve aktar&organik ürünler gibi çeşitli kategoriler var.

Yemeksepeti Mahalle uygulaması nasıl çalışacak?

Yemeksepeti olarak inovatif çalışmalarımızla hızlı ticaretteki öncü konumumuzu sürdürmek istiyoruz. Bu noktada ayrı bir uygulama yerine kullanıcılarımızın tek bir uygulama içinde aradığı her şeyi hızlı bir şekilde bulabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa bir süre önce gerçekleştirdiğimiz logo ve tasarım değişiklimiz de bunun parçası. Yeni logo ve tasarımımızla “Aklındaysa Kapında” diyoruz ve Yemeksepeti uygulamasının artık yemek siparişinden çok daha fazlası olduğunu vurguluyoruz. Bu noktada hızlı ticaret faaliyetlerimiz kapsamında Yemeksepeti Banabi gibi Yemeksepeti Mahalle hizmetimizi de aynı şekilde Yemeksepeti uygulamamız içine entegre ettik.

Yemeksepeti olarak birincil önceliğimiz, kurulduğumuz günden itibaren müşteri memnuniyetini sağlamak oldu. Bir e-ticaret şirketiyseniz, hele bizim gibi hızlı ticaret odağında bir iş modeline sahipseniz, müşteri odaklı çalışmadan başarılı olmanız mümkün değil. Biz Yemeksepeti olarak 20 yıllık tecrübemizle müşteri memnuniyeti konusunda çıtayı çok yükselttiğimizi biliyoruz. Bu noktada Yemeksepeti Mahalle’nin Yemeksepeti içine entegre edilmesinin en iyi hizmet seçeneği olduğunu düşünüyoruz.

Kullanıcının uygulamadaki yolcuğu ise aynen Yemeksepeti ve Yemeksepeti Banabi’de olduğu gibi akıyor. Kullanıcı istediği ürünü ürün ismi, kategori listesi veya mahalle esnafı ismi ile search edip, istedikleri ürünü sepetlerine ekliyorlar. Ardından siparişler dakikalar içerisinde teslim oluyor. Lojistik tarafında kendi imkanları olan mahalle esnafı teslimatları gerçekleştirebiliyor ancak teslimatların büyük bir çoğunluğunu (yüzde 90’ınını) şu an bizim lojistik ekibimiz üstlenmiş durumda.

Diğer önemli bir konu olarak da ilk etapta kullanıcılarımızdan gönderim ücreti almayacağımızı belirtmek isterim.