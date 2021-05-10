Mağdurun alacak davası kabul edildi

Ö.İ.nin avukatı Sinan Keskin’in Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, Ö.İ.’nin, Thodex üzerinden 15,364 Ethereum kripto para satın aldığı ve satın aldığı kripto paraları, o anki piyasa değeri üzerinden davalı şirketin banka hesabına yatırdığı belirtildi.



TEDBİR KONULSUN



Şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer’in kaçmasının ardından Thodex’in internet sitesinin kapatıldığı ve müvekkilinin işlem yapmasının engellediği aktarıldı. Ö.İ.’nin, kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşamadığı ve maddi zarara uğratıldığı belirtildi. Dilekçede, ‘İvedilikle davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep ediyoruz” denildi. Mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği’ne müzekkere yazılarak, Thodex’in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine karar verdi.



İCRA TAKİPLERİ ÇIĞ GİBİ



Öte yandan şirket sahibi Özer’in yurtdışına kaçması ile birlikte yüzlerce kişi de adliyelere akın etti. Avukat Mehmet Özgür Yıldırım, müvekkilleri Uğur Ç. ve Lokman Ç. adına şirkete yönelik 375 bin liralık icra takibi yanı sıra, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Av. Yıldırım “Thodex’in sahibi olduğu Koineks Teknoloji AŞ’ye karşı icra takipleri günler içinde çığ gibi artarak binleri buldu” diye konuştu.

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