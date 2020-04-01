Mağaza kirasına mücbir sebep talebi

Cadde mağaza sahiplerine seslenen Öncel, “Zaman yıllarca tüm yükümlülüklerini yerine getiren kiracılara el uzatma zamanı. Aksi takdirde pek çok markamız fırtınayı atlatıp güneşli günlere kavuşamayacak” diye konuştu. Öncel, “Nakit akışı duran perakendeci tüm bütçesini 400 bin çalışanının maaşlarına, çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda” dedi.