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Ekonomi
Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Mağaza kirasına mücbir sebep talebi

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Mağaza kirasına mücbir sebep talebi
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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının ‘mücbir sebep’ doğurduğunu, markaların kapalı mağazalar için kira ödeyemeyeceğini bildirdi.

Cadde mağaza sahiplerine seslenen Öncel, “Zaman yıllarca tüm yükümlülüklerini yerine getiren kiracılara el uzatma zamanı. Aksi takdirde pek çok markamız fırtınayı atlatıp güneşli günlere kavuşamayacak” diye konuştu. Öncel, “Nakit akışı duran perakendeci tüm bütçesini 400 bin çalışanının maaşlarına, çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda” dedi.

Mağaza kirasına mücbir sebep talebi

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