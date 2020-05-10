Mağaza çalışanına eğitim yardımı

İKİ AY SÜRECEK

Koop-İş Sendikası Başkanı Alemdar, yapacakları yardımın detayını anlattı. Bu konuda gerekli yasal izinleri de aldıklarını kaydeden Alemdar, eğitim yardımı olarak üyelerine destek olmalarının önünde bir engel olmadığını belirtti. Üyelerden 60 binden fazlasını kapsayan grupta şu anda ücretlerle ilgili bir sıkıntı olmadığını belirten Alemdar şöyle devam etti: “Özel sektörde ise perakende sektöründe örgütlüyüz ve bu alanda ücretsiz izne çıkarılan veya kısa çalışma ödeneğinden ücret alan çalışanlarımız var. Kısa çalışma ödeneği brüt ücretin yüzde 60’ına kadar olan bölümün ödenmesini sağlıyor. Biz de “ne yapabiliriz’ diye düşündük ve aylık 200 TL’lik destek verilmesi kararı aldık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da başvurduk ve eğitim desteğinin önünde engel olmadığı yanıtını aldık. Bu kapsamda ödeme yapacağız. İlk desteği mayıs 20’de ödeyeceğiz. Aynı şekilde haziran ayının 20’sinde de ödeme yapacağız. Kısa çalışma ödeneğine yönlendirilen veya ücretsiz izne çıkarılan herkesi kapsayacak. Şu anda bu durumda 5 bin civarında üyemiz var.”

İŞVERENLER DE SÖZ VERDİ

İşverenlerle de süreç boyunca görüştüklerini ve onların da bu konuya olumlu yaklaştıklarını kaydeden Alemdar, “Onlar da çalışanların kayıplarını telafi etme konusunda istekli. Kısa çalışma ve benzeri nedenlerle ücretleri bu dönemde düşen çalışanlar için onlar da destek verme sözü verdiler. Böylece işsizlik fonundan gelecek miktar, bizim ödememiz ve işverenlerin maddi desteğiyle birlikte çalışanlarımızın bu süreçteki kaybını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Haziran ayı için işler düzelse bile, biz söz verdiğimiz ek ödemeyi yapacağız” ifadelerini kullandı. İşverenlerle istihdamın korunması noktasında da şu anda bir uzlaşının bulunduğunu vurgulayan Alemdar, “İşten çıkarma olmaması yönünde uzlaşımız var. Hedefimiz bu zor dönemi en az hasarla atlatmak” diye konuştu.

SEKTÖR BÜYÜYOR

Perakendenin çok büyük bir sektöre dönüştüğünü ve milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu vurgulayan Eyüp Alemdar, “Bu süreçte bir işveren sendikasının olması da sektöre olumlu etki yapar. Pandemi bittiğinde bu konular da tartışılmalı” dedi.