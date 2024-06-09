Madeni 5 TL tedavülde

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Paraların ön yüzüne, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay - yıldıza, ortada “Türkiye Yüzyılı” logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta “Türk Lirası” yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet’in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rölyefi ve çevresinde de “Türkiye Cumhuriyeti” yazısı yer aldı. Tebliğ dün itibarıyla yürürlüğe girdi.